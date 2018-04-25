Наш Гуру – один из самых ярких примеров предательства со стороны человека. Этот ласковый и верный пес, дожив до почтенного возраста, был вывезен в лес и там привязан к дереву и оставлен ждать медленной смерти от голода и жажды. К счастью, он был найден и привезен к нам в приют. Но хоть у нас Гуру в безопасности, в тепле и сытости, он очень страдает от того, что вынужден жить в клетке. Очень надеемся, что найдется добросердечный человек, с которым наш Гуру сможет прожить столько, сколько ему дано. Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».