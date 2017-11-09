Hollister заработает на полную мощность в Каунасе уже в 2025 году

Международный создатель и производитель международного оборудования Hollister Incorporated, который в среду приступил в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ) к строительству завода стоимостью 50 млн. евро, надеется, что новый производственный комплекс заработает на полную мощность уже в 2025 году, пишет деловая газета Verslo zinios.

Президент и гендиректор Hollister Incorporated Джордж Малекел говорит, что сначала на заводе будет работать 30-40 человек, впоследствии их число возрастет до 300. Поначалу на новом заводе будут производиться продукты для стоматологии, со временем планируется выпускать и продукты для урологии, прежде всего катетеры.

“Начать выпуск катетеров мы планируем в 2021 году, надеемся, что в 2025 году строящийся сейчас завод заработает на полную мощность. Со временем мы рассчитываем развиваться – арендованное нами пространство в Каунасской СЭЗ позволит на увеличить площадь зданий вдвое”, – говорит Д. Малекел.

BNS

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