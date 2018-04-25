Huawei предлагает построить центр кибербезопасности в Польше

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Китайская компания Huawei предложила построить центр кибербезопасности в Польше, где в прошлом месяце власти арестовали китайского сотрудника телекоммуникационной компании вместе с бывшим польским сотрудником службы безопасности по обвинению в шпионаже.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил на пресс-конференции глава польского представительства Huawei Тонни Бао.

Правительство Польши намерено исключить оборудование Huawei из своей будущей сети 5G из-за опасений, впервые высказанных в Соединенных Штатах, о том, что технология Huawei может быть оснащена опасными для государства системами.

Региональный директор по связям с общественностью Huawei Остин Чжан сказал, что у польского правительства нет оснований исключать китайскую фирму из будущего развития сети 5G. «Если это произойдет, мы приложим все усилия, чтобы защитить наш бизнес и репутацию в Польше», — сказал Чжан.

Сотрудник Huawei, задержанный в Польше, является гражданином Китая, ответственным за продажи клиентам в государственном секторе.

Фото BFL/Андрюса Уфартаса