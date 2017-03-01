И прокуроры торгуют. Влиянием

23 февраля правоохранительные органы провели обыски в Вильнюсской окружной прокуратуре. Прокурора Риту Алюконене задержали по подозрению в торговле влиянием, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

«Генеральный прокурор Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование по подозрениям в торговле влиянием, предъявленным старшему прокурору отдела первичного уголовного преследования Рите Алюконене. Сейчас проводятся процессуальные действия, включая обыски на рабочем и жилом месте. Прокурор задержана», — говорится в сообщении.

Главный прокурор департамента расследований организованной преступности и коррупции Мартинас Йовайша рассказал, что расследование относительно Алюконене связано с рассмотрением дела Партии труда в Верховном суде.

«Объектом досудебного расследования является вероятное влияние в деле Партии труда, которое рассматривалось Верховным судом», — приводит слова Йовайши информационное агентство BNS.

Генпрокуратура уже отстранила от должности Алюконене. Ведущие следствие не исключают, что в этом деле может быть еще несколько подозреваемых. В качестве особого свидетеля опрошен председатель Коллегии судей Викторас Айдукас.

Литовские СМИ сообщают, что именно с ним контактировала Рита Алюконене, стремясь к оправданию одного из лидеров Партии труда Витаутаса Гапшиса.

Инф. «ЛК»

Метки: N9 (1149) 2 марта, Вильнюсская окружная прокуратура, обыски, прокурор, Рита Алюконене, Эвалдас Пашилис