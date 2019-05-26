И. Шимоните: предвыборная кампания была корректной и даже скучной

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Кандидат на выборах президента Литвы Ингрида Шимоните говорит, что предвыборная кампания была корректной даже скучной.

«Как корректную и довольно умеренную, и, наверное, даже скучную», — после голосования в Вильнюсе сказала журналистам в воскресенье И. Шимоните, отвечая на вопрос, как она оценивает кампанию.

«Многие кандидаты, видимо, стараются как-то порой, наверное, избежать (высказывать — ред.) свое мнение по отдельным вопросам, и по большинству вопросов дискуссии были такими очень обтекаемыми. Может, это и хорошо, не могу сказать. Может, это то, что людям нужно», — сказала она.

Выдвинутая консерваторами кандидат сказала, что в случае победы на выборах первой ее задачей стала бы беседа о составе правительства.

Политик сказала, что если будет избрана президентом, то первый визит нанесет в Польшу, а также постарается оживать сотрудничество Балтийских и Северных стран.

И. Шимоните, которая также проголосовала и на выборах Европарламента (ЕП), посетовала, что эти выборы не привлекают особого внимания, а сама она хотела бы видеть в ЕП «тех людей, которые понимают, что обсуждает ЕП, за что он отвечает, за что он не отвечает, что делают наши европарламентарии в самом ЕП».

И. Шимоните во втором туре выборов президента борется с экономистом Гитанасом Науседой.

Во время досрочного голосования и два первых часа голосования в воскресенье проголосовало 13,31% избирателей. Это немного меньше, чем в первом туре две недели назад, когда явка на такое же время была 13,47%.

BNS