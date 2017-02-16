И снова прогрессивные налоги. И снова никудышные

В очередной раз идут дискуссии о введении в Литве прогрессивных налогов. В Сейме зарегистрирован законопроект, на основании которого месячная зарплата в размере примерно до 1267 евро на руки облагалась бы 15-процентным тарифом подоходного дохода с населения – как и сейчас, для тех, кто зарабатывает больше, налог предлагается повысить. Налоги с 1267 до 1900 евро на руки облагались бы 16-процентным подоходным налогом с населения, доходы от 1900 до 2533 евро – 17-процентным, а доходы более 2533 евро на руки – 18-процентным налогом.

Предлагающие повысить налоги утверждают, что стремятся закрепить социально справедливое, пропорциональное налогообложение с целью уменьшения социального неравенства. Однако при более пристальном анализе становится ясно, что это наоборот – эта идея прогрессивных налогов социально несправедлива, она повышает непропорциональность налогообложения, не способствует и уменьшению неравенства.

Сторонники прогрессивных налогов рисуют особенно странную картину для обоснования своего предложения. Мол, налоги в Литве низкие. Ясно, что на самом деле наоборот. Если суммировать все налоги (подоходный налог, платежи в «Содру», обязательное страхование здоровья и пр.), то человек, работающий по трудовому договору и получающий средние или более высокие налоги, сразу платит в качестве налогов от своих доходов аж 40 процентов. Если еще считать и потребительские налоги (НДС, акцизы), то эта часть повысится до 50 процентов. Вообще, налогообложение зарплаты в Литве больше, чем в среднем в странах ЕС. Поэтому риторический вопрос – какую часть своих доходов работающие должны отдать в качестве налогов, чтобы уже язык не повернулся сказать, что налоги низкие? 60 процентов? Или 80 процентов? Да, не все виды доходов облагаются одинаковым тарифом, но ведь прогрессивные налоги еще больше бы повысили и налогообложение рабочей силы.

Также утверждается, что те, кто зарабатывает много, непропорционально мало платят в качестве налогов, и из-за этого надо повышать прогрессивность налогов. Однако данные показывают, что около половины поступлений в бюджет Литвы собирается за счет подоходного налога с населения, который платят около 15 проц. людей, которые зарабатывают больше. Те же, кто зарабатывает меньше средней зарплаты, вносят в бюджет около одной трети всего подоходного налога с населения (хотя эти люди составляют около 70 проц. всей рабочей силы в Литве).

Еще следует добавить и то, что зарабатывающие сравнительно много в виде пенсии и других социальных выплат из «Содры» вернут намного меньшую часть своих внесенных взносов: дело в том, что в Литве существует «потолок» содровских выплат, однако так называемого «потолка» взносов не существует. Поэтому тот, кто зарабатывает много, и платит больше налогов, а в виде социальных выплат ему возвращается относительно меньше.

Прогрессивная налоговая система в Литве существует уже и сейчас. Если вы зарабатываете минимальную зарплату, то в месяц платите 10 евро подоходного налога с населения, т. е. – 2 процента. Если вы зарабатываете 1267 на руки, то платите 250 евро подоходного налога. Доходы больше только в 4 раза, а подоходного налога с населения платят аж в 25 раз больше! Такая ситуация в Литве из-за размера не облагаемых налогами доходов, что означает, что доходы тех, у кого заработок минимальный, облагаются более низкими налогами. Применение не облагаемых налогами доходов в отношении зарабатывающих меньше уже достигает тех целей, которые декларируют сторонники прогрессивного налогообложения.

Правда, следует признать, что этим конкретным проектом не предлагается резкое повышение налогообложения – максимальный предел по сравнению с ныне действующим увеличился бы с 15 до 18 процентов. Но не следует обманываться. Сам член Сейма, зарегистрировавший этот проект, подчеркивает, что «это был бы первый шаг по приучению граждан к прогрессивным налогам». И впрямь редко встречается такая искренность правящих, как в этом случае, когда сами говорят, что предложение – не что иное, как троянский конь.

Впустим мы «умеренные» прогрессивные налоги, и тогда откроются все возможности для дальнейшего повышения налогов. Поэтому за полугодие 18 проц. могут превратиться в 40, а кажется, нереально звучащее налогообложение в 70 проц., глядишь, вот уже рядом. Последовательности правящим где уж не хватает, так это в повышении налогов. В нынешнем году уже повысились налоги работающим по авторским договорам, бизнес-патентам и другим.

Вообще, в основе прогрессивных налогов – идея того, что благосостояние в обществе создает перераспределение. Что одни живут плохо и зарабатывают мало, потому что другие живут слишком хорошо и зарабатывают слишком много. Часто упоминаются страны Западной Европы, в которых действуют прогрессивные налоги, большее перераспределение и где доходы людей более высокие. Однако истинная причина разницы доходов – это уровень продуктивности экономики этих стран. Уровень инвестиций на одного жителя и зависящая от него продуктивность в Литве и западноевропейских странах отличаются в 3-4 раза. Поэтому даже и перераспределив все доходы тех, кто зарабатывает больше, мы не приравняемся по доходам к западноевропейским странам. Предложение ввести прогрессивные налоги никоим образом не решает проблему низких доходов в Литве; это недоразумение, игнорирующее истинные причины роста экономики и благосостояния.

И в заключение. Апологеты прогрессивных (более высоких) налогов обычно занимают позицию ценностей. Они утверждают, что делиться с другими – это хорошо, что это свидетельствует о солидарности общества. Делиться с другими действительно хорошо. И уже сейчас мы это делаем. Уже сейчас те, кто зарабатывает больше, больше и платят. Но хорошо только тогда, когда мы это делаем от всего сердца и добровольно. Политики, прикрываясь солидарностью, пытаются делать добро на деньги других, а возражающих этому считают стяжателями или не заботящимися о тех, кто живет хуже их. Однако следует спросить: почему желание распределять не собственные заработанные деньги, а брать у одних и давать другим – считается щедростью? А желание решить, на что использовать свои законно заработанные деньги – это стяжательство? Щедрость через принуждение – это вовсе не ценность.

Витаутас ЖУКАУСКАС, вице-президент Литовского института свободного рынка

Метки: N7 (1147) 16 февраля, Витаутас Жукаускас, дискуссии, законопроект, Мнение, налоги