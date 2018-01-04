И. Удовицкий учредил новое предприятие Naftos regeneracijos grupe

Контролирующий связанный с белорусскими производителями удобрений Терминал насыпных грузов в Клайпеде и предприятие Gargzdu gelezinkelis Игорь Удовицкий учредил новое предприятие Naftos regeneracijos grupė. Глава предприятия не раскрывает, чем конкретно оно будет заниматься.

“Когда начнет действовать, тогда и скажем. Нельзя говорить о проекте, который только начинается. Мы не хотим об этом говорить. Есть много желающих начать деятельность, только не начинающих (ее), а мы другие – мы, когда начнем, тогда и скажем”, – сказал BNS Видмантас Дамбраускас.

По его словам, предприятие приступит к работе в конце этого года.

Согласно данным регистра, Naftos regeneracijos grupe зарегистрирована 21 декабря. Ее единственным акционером является И. Удовицкий. Указано, что предприятие намерено заниматься транспортировкой, складированием и регенерированием нефтепродуктов.

В Клайпедском порту действуют два предприятия по погрузке нефтепродуктов – государственная Klaipedos nafta и Грузовой терминал (Kroviniu terminala) компании Achemos grupe.

Терминал насыпных грузов И. Удовицкий (70% акций) контролирует вместе с белорусским производителем удобрений “Беларуськалий” (30%) – именно его продукция составляет 98% всех погрузок терминала. Кроме того, он контролирует компанию по перевозке грузов Gargzdu gelezinkelis, а его семья контролирует логистическое предприятие Ferteksos transportas – от заказов последнего терминал получает большую часть доходов.

BNS

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