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И.Вайшвилайте предлагают назначить послом Литвы при ЮНЕСКО

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 24, 17:00   |   1 комментарий

Министерство иностранных дел историка искусств Ирену Вайшвилайте предлагает с 30 июня назначить послом Литвы при ЮНЕСКО.

Её кандидатуру ещё должны одобрить члены правительства, но окончательное решение примет глава государства Даля Грибаускайте.

И.Вайшвилайте с 2012 г. исполняет обязанности посла при Святом престоле. Ранее она была советником президента Валдаса Адамкуса, работала редактором радио Свободная Европа в Праге, редактором Радио Ватикана в Риме.

Бывший ранее послом Литвы при ЮНЕСКО Арунас Гялунас в прошлом году был избран в парламент страны, и с того времени у диппредставительства нет постоянного руководителя.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (62.233.52.111) timur2 пишет:
    2017 04 24 at 18:12

    Я требую назначить послом в Юнеско нашего с Асом сына Ричарда. Он давно хочет расследовать эти преступления с мацой.






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