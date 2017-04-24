И.Вайшвилайте предлагают назначить послом Литвы при ЮНЕСКО

Министерство иностранных дел историка искусств Ирену Вайшвилайте предлагает с 30 июня назначить послом Литвы при ЮНЕСКО.

Её кандидатуру ещё должны одобрить члены правительства, но окончательное решение примет глава государства Даля Грибаускайте.

И.Вайшвилайте с 2012 г. исполняет обязанности посла при Святом престоле. Ранее она была советником президента Валдаса Адамкуса, работала редактором радио Свободная Европа в Праге, редактором Радио Ватикана в Риме.

Бывший ранее послом Литвы при ЮНЕСКО Арунас Гялунас в прошлом году был избран в парламент страны, и с того времени у диппредставительства нет постоянного руководителя.

BNS

Метки: Арунас Гялунас, Литва, ЮНЕСКО