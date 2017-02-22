ИАПЛ-СХС: Нацменьшинства нуждаются в защите школ, а не в пиар-акциях

Вильнюсский окружной административный суд постановил, что таблички с названиями улиц не на литовском языке висят в Вильнюсе законно. По оценке пресс-бюро Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС), решение суда по поводу табличек с иноязычными названиями улиц логично и обусловлено прежними решениями суда.

«Вопрос надписей на иностранном языке был решен несколько лет назад, таблички с названиями улиц на нескольких языках законны, и их становится все больше. Три года назад произошел перелом, когда директорам самоуправлений Вильнюсского и Шальчининкского районов были назначены огромные денежные штрафы, но сплотившимся нацменьшинствам удалось защитить право на двуязычные надписи. Тогда суды постановили, что двуязычные таблички законны. Иначе и быть не могло, потому что это является стандартом в ЕС, такое право предусматривает Конвенция об основах защиты нацменьшинств, которую Литва безоговорочно ратифицировала в 2010 году», – говорится в сообщении для печати, распространенном пресс-бюро ИАПЛ-СХС.

По мнению ИАПЛ-СХС, вопрос вывешенных в Вильнюсе табличек с надписями не на литовском языке – пиар-акция нынешней столичной власти, цель которой – улучшить имидж, которому в первую очередь навредили коррупционные скандалы.

«Тема двуязычных табличек, которая вновь вернулась на первые страницы СМИ, является пиар-акцией, с помощью которой предпринимаются попытки улучшить репутацию, которой в первую очередь навредили коррупционные скандалы. Между тем происходящую на данный момент эскалацию этого театра в СМИ можно оценивать как пиар-акцию мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, с помощью которой он стремится угодить нацменьшинствам, когда сокращается поддержка, оказываемая его партии – в первую очередь из-за коррупционных скандалов. Эта акция оценивается как цинизм и двуличие, потому что нацменьшинства после конкретных шагов либералов и консерваторов, которые составляют большинство в Вильнюсском горсовете, поняли, что эта власть не дружелюбна по отношению к нацменьшинствам, потому что она покусилась на самое главное – просвещение.

В Вильнюсе принижен статус четырех школ нацменьшинств: имени А. Пушкина, «Саулетяке», Лаздину, имени С. Конарского, в период правления Р. Шимашюса была закрыта польская школа в Ерузале, школа Центро, произошло громкое выселение польских учеников из школы на Антакальнисе. Сейчас правящие хотят закрыть школу Сянамесче. Все это показывает их отношение к нацменьшинствам, а пиар-акция с табличками помогает прикрыть вопрос просвещения нацменьшинств. Нацменьшинства в Вильнюсе уже давно это поняли и не верят в дешевые пиар-акции Р. Шимашюса. Между тем право на употребление родного языка в общественной жизни нацменьшинствам гарантируют ЕС и упомянутая конвенция», – подчеркнуло в сообщении ИАПЛ-СХС.

Тем временем Сообщество школы им. Иоахима Лелевеля выиграло дело в суде 20 февраля Главный административный суд Литвы удовлетворил апелляционную жалобу вильнюсской школы им. Иоахима Лелевеля и представителей ее сообщества, аннулировав решение суда более низкой инстанции и принятое в 2015 году решение Вильнюсского горсовета, на основании которого планировалось реорганизовать школу и изменить ее местонахождение, то есть перенести из здания на улице Антакальне в помещение на улице Минтес, находящееся на другой стороне реки Нярис. Коллегия судей Главного административного суда Литвы констатировала, что в решении Вильнюсского горсовета, принятого 15 июля 2015 года, ничего не говорится о цели структурной реформы. Горсовет столицы, принимая решение, последовательно не придерживался правового регулирования, решая вопрос реорганизации учебного заведения. Представители вильнюсской школы им. Иоахима Лелевеля утверждают, что это только первая из предстоящих побед в борьбе за сохранение школы. Они не сомневаются в том, что ученики, родители и все сообщество школы одержат победу, а дети нацменьшинств вернутся в свою родную школу на улице Антакальне.

Инф. «ЛК»

Метки: N8 (1148) 23 февраля, Защита, ИАПЛ-СХС, нацменьшинства, школа им. Иоахима Лелевеля, школы Вильнюса