ICA Gruppen: объединим то, что есть лучшего у Iki и Rimi

Шведская компания ICA Gruppen, которой принадлежит в Литве сеть розничной торговли Rimi Lietuva, вскоре подаст необходимые документы в Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) в связи со своими намерениями купить компанию Palink, контролирующую другого литовского розничника – сеть магазинов Iki. Сейчас идет подготовка последних необходимых документов, пишет деловая газета Verslo zinios.

“Начинается работа над созданием новой структуры компании, названий магазинов и управленческой команды. Однако сам процесс интеграции мы начать не можем, пока сделка не утверждена и завершена”, – сказала газета представитель ICA Gruppen Тересе Листедт, которая утверждает, что по завершении сделки они постараются объединить то, что есть лучшего у обеих компаний.

По ее словам, литовский рынок в странах Балтии – самый большой, однако до этой поры здесь у Rimi Baltic была наименьшая часть рынка. “Литовский рынок бакалеи мы можем охарактеризовать как рынок с исключительно напряженной конкуренцией”, – прокомментировала Т. Листедт.

BNS

Метки: Iki, Rimi, Литва