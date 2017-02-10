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ICA Gruppen: объединим то, что есть лучшего у Iki и Rimi

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 10, 14:00   |   Комментариев: 0

Шведская компания ICA Gruppen, которой принадлежит в Литве сеть розничной торговли Rimi Lietuva, вскоре подаст необходимые документы в Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) в связи со своими намерениями купить компанию Palink, контролирующую другого литовского розничника – сеть магазинов Iki. Сейчас идет подготовка последних необходимых документов, пишет деловая газета Verslo zinios.

“Начинается работа над созданием новой структуры компании, названий магазинов и управленческой команды. Однако сам процесс интеграции мы начать не можем, пока сделка не утверждена и завершена”, – сказала газета представитель ICA Gruppen Тересе Листедт, которая утверждает, что по завершении сделки они постараются объединить то, что есть лучшего у обеих компаний.

По ее словам, литовский рынок в странах Балтии – самый большой, однако до этой поры здесь у Rimi Baltic была наименьшая часть рынка. “Литовский рынок бакалеи мы можем охарактеризовать как рынок с исключительно напряженной конкуренцией”, – прокомментировала Т. Листедт.

BNS

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