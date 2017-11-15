Идеальная сырная тарелка

Состав: один твердый сыр + один мягкий сыр + один необычный сыр.

Подача: на простых поджаренных тостах, гренках, фруктовых чипсах.

Добавки: один сладкий продукт + один соленый продукт + один сладковатый соус + один солоноватый соус.

Но этот эталон не означает, что отменная сырная тарелка не выйдет из меньшего количества сортов. По порядку рассмотрим, как приготовить это угощение из одного, двух и трех сортов сыра.

Выбираем сыр

Один сорт сыра

Секрет блюда из одного сыра прост: выбирайте либо сыр — всеобщий любимчик, либо особенный сыр. Если у вас есть доступ к таким продуктам, по канону в сырную тарелку можно включить следующие сорта.

Сыры, которые всем нравятся: острый английский чеддер или мягкий французский бри, сыры наподобие пармезана.

Особенные сыры: пикантный сыр с плесенью или вонючий, но вкусный таледжио (полумягкий итальянский сыр с корочкой).

Два сорта сыра

Для правильной сырной тарелки из двух сортов понадобится один твердый и один мягкий сыр. Вот лучший выбор в этих категориях.

Твердые сыры: чеддер, гауда, дублинер, эдам, пармезан и испанский сыр манчего.

Мягкие сыры: итальянский сыр буррата (кремовый «двоюродный брат» моцареллы), нежный камамбер с грибным привкусом, фруктовый таледжио, рикотта (которую легко приготовить в домашних условиях), бри.

Три сорта сыра

Три сыра — это идеально. Потребуется твердый и мягкий сыр, о которых мы говорили выше, а также какой-то сыр с изюминкой.

Необычные сыры: норвежский коричневый сыр брюност, шоколадный сыр, сыр с лавандой и фенхелем или укропный датский сыр хаварти. Также к сырам с изюминкой можно отнести вонючие сорта: они менее оригинальны, но безумно вкусны и всегда идут на ура. А вообще, лучше всего обратиться к продавцам в сырной лавке и сказать, что вы хотите чем-то удивить своих гостей. Они будут рады помочь с выбором.

Если подобные сорта вам не достать, подберите альтернативы из доступных в вашем регионе сыров. Или воспользуйтесь другим подходом, взяв для тарелки по одному сыру из молока разных животных: коровий, овечий и козий.

С чем сочетать сыры

Когда вы выбрали сыры, можно подумать о вкусных дополнениях. Понадобится что-то сладкое, что-то соленое, сладковатый и островатый соусы, а также хлеб и крекеры.

Свежие фрукты и ягоды

Яблоки, виноград, груши, черника, клубника, любые ягоды и свежий инжир компенсируют насыщенный соленый вкус молочных продуктов кислинкой, освежают небо.

Сухофрукты

Терпкие и сладкие сушеные вишни, ягоды клюквы, а также курага добавляют яркую ноту во вкус сыров. Сухофрукты — хороший выбор для тарелки из нескольких сортов, так как они одинаково гармонично сочетаются и с острыми, и с мягкими сливочными сырами.

Оливки

Вместо того чтобы брать баночку оливок одного вида, купите на развес оливки разного размера и степени зрелости. Только предварительно извлеките косточки или не забудьте предупредить о них своих гостей.

Соленья

Главное соленье, которое можно предложить для сырной тарелки, — это корнишоны. В них есть приятная кислинка, и смотрятся они очень мило.

Мясные изделия

Не увлекайтесь, чтобы сырная тарелка не превратилась в мясную. Выберите одно качественное мясо и позвольте ему оттенить сыры. Если вы подаете много насыщенных, соленых или пряных сыров, выбирайте что-то спокойное, например хорошую вареную колбасу (в идеале типа итальянской мортаделлы). Но сырную тарелку не испортят и пряная салями, насыщенный мясной или печеночный паштет.

Орехи

К сыру можно подать смесь орехов, засахаренные грецкие орехи, фисташки или миндаль. Любителям необычных вкусов можно предложить поэкспериментировать, к примеру, сочетая миндаль с соевым соусом и васаби.

Мед и варенье

Если вы еще не пробовали сыр с медом, пора это сделать: они созданы друг для друга. Джемы и желе также создадут замечательный сладкий эффект, особенно те, что имеют терпкий вкус.

Горчица и уксус

Сыру как жирному молочному продукту с насыщенным вкусом нужна кислота, и эту потребность может удовлетворить зернистая горчица. Также сыр можно сбрызнуть тянущимся густым уксусом или гранатовым сиропом.

Хлеб и крекеры

Эти продукты понадобятся, чтобы «транспортировать» сыр в рот, а не отвлекать от его вкуса. С задачей справятся небольшие хрустящие тосты, крекеры или чипсы, в том числе сделанные из фруктов.

Лучшие комбинации сыров и добавок

Важнее всего правильно обыграть сыр, если вы остановились на одном сорте. Понадобится хотя бы один сочетающийся с ним продукт, который сделает одинокий сыр звездой вечера. Вот некоторые возможные комбинации.

Дублинер + яблоко + поджаренный багет

Дублинер — это твердый ирландский сыр из коровьего молока, немного напоминающий чеддер и пармезан. Он одновременно островатый, с ореховыми нотками, сладковатый и солоноватый. Так как у него такой сложный и насыщенный вкус, к нему будет достаточно простых гренок. А тонкие ломтики зеленого яблока помогут освежить рецепторы, чтобы не чувствовать перенасыщения молочными продуктами и съесть больше сыра.

Пармиджано реджано + бальзамический уксус

Пармезан достаточно сбрызнуть выдержанным бальзамическим уксусом или окунуть в него, чтобы подчеркнуть пряный вкус.

Камбоцола + фруктовые чипсы + мед

Камбоцола — это тройной французский мягкий сыр камамбер плюс итальянская горгонзола. В нем объединились мягкий аромат голубого сыра и целый букет сливочных оттенков. Камбоцолу хорошо подавать с инжирными, оливковыми и клюквенными чипсами. Еще к нему, как и к любому сыру с плесенью, подходит мед.

Также отличное решение для сырной тарелки из одного сорта — испечь или замариновать сыр. Попробуйте подать бри, запеченный в слоеном тесте, козий сыр с томатным соусом, маринованную моцареллу или фету.

Инф. «ЛК»

Метки: N46 (1186) 16 ноября, рецепты