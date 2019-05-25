Идет подготовка к реконструкции перрона Вильнюсского аэропорта

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Крупнейший в Литве Вильнюсский международный аэропорт по причине ненадлежащего расположения площадок для самолетов планирует обновить северную часть перрона за 12 млн евро. По сообщению компании — оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai, работы не будут мешать рейсам.

«Работы необходимы для разрешения вызовов, с которыми сегодня сталкивается Вильнюсский аэропорт – все чаще прибывают крупные самолеты – а также адаптировать самые современные решения, которые позволяют снизить влияние на окружающую», – сказал BNS представитель по связям с общественностью Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.

56 площадок для стоянки самолетов сейчас не бывают заполнены даже в часы пик, однако неподходящее их расположение не позволяет эффективно выполнять операции.

По словам Т. Василяускаса, конкурс подряда планируется объявить осенью, работы могут быть начаты во втором квартале 2020 года, а завершены – в конце 2021 года. Около половины стоимости проекта финансируется за счет европейских средств.

Летом 2017 года в течение 35 дней реконструировалась взлетно-посадочная полоса Вильнюсского аэропорта, работы обошлись в 18,7 млн евро, их провели латвийская строительная компания A.C.B. и каунасская Autokausta.

BNS