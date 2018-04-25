Идет поиск аналитиков потенциала ветряных установок в Балтийском море

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Литовское министерство энергетики ищет экспертов, которые бы оценили потенциал развития парков ветряных электростанций в Балтийском море. Литва в будущем планирует располагать мощностью производства ветряной электроэнергии в море в размере 200-3350 мегаватт.

Министерство объявило конкурс организатора проведения исследования – он должен будет проанализировать территорию исключительной экономической зоны и морскую территорию Литвы, оценить национальные требования безопасности и ограничения на строительство электростанций в море, влияние их на фауну, судоходные трассы, планы расширения портов.

Министерство утверждает, что конкурсы строительства ветряных электростанций в Балтийском море могли бы быть объявлены самое раннее в 2021-2022 годах.

«С 2017 по 2020 годы мы должны оценить возможности рынка и провести исследования влияния на окружающую среду», – сообщил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас на прошлой неделе в Вильнюсе, на Балтийской энергетической конференции.

По его словам, решения открывающие пути для конкурсов, Кабмин должен принять в 2020 году.

В данный момент в территориальных водах Литвы в Балтийском море нет ни одной ветряной установки для производства электроэнергии.

BNS