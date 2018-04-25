Идет поиск покупателя вильнюсского ТЦ Akropolis

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Литовская компания Vilniaus prekyba, которая владеет торговыми центрами (ТЦ) Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй, ведет переговоры с возможными покупателями об их продаже. Однако, есть вероятность того, что будут проданы не все три ТЦ, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios, ссылаясь не данные неофициальных источников.

То, что общение о продаже торговых центров ведется, подтверждают и представители Vilniaus prekyba – по их словам, подобные переговоры ведутся «постоянно».

«Мы постоянно ведем переговоры. Несколько из них по разным вопросам происходят сейчас. Мы придерживаемся позиции предоставления информации только о состоявшихся соглашениях и сделках. Пока таких соглашений у нас нет», — сказал в интервью Verslo zinios глава департамента по маркетингу и коммуникации Akropolis Group Доминикас Мертинас.

По данным источников, возможно, что будут проданы только клайпедский и шяуляйский ТЦ. Вильнюсский Akropolis генерирует наибольшую отдачу, по этой причине, возможно, его не продадут.

По данным Verslo zinios, стоимость клайпедского и шяуляуского ТЦ Akropolis может превышать 200 млн евро, а вильнюсского может составить от 100 до 200 млн евро.

В 2016 году Vilniaus prekyba за 400 млн евро передала эти торговые центры от одной из управляемых ею компаний другой.

Совокупный оборот арендаторов этих торговых центров в 2017 году составил 568,3 млн евро – на 4,6% больше, чем в 2016 году, в них побывали 33,1 млн покупателей.

В 2019 году Vilniaus prekyba планирует открыть в Риге ТЦ Akropolis стоимостью 200 млн евро, позднее — и в Киеве, а в 2021 году еще один такой ТЦ появится в литовской столице, рядом с Akropolisс.

BNS