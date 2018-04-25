Иерусалимский политик предложил снести стены Старого города

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Министерство иностранных дел Палестинской администрации выступило с решительным осуждением призыва будущего заместителя мэра Иерусалима Арье Кинга снести стены, окружающие Старый город.

«Этот призыв – эскалация в войне за «евреизацию» Иерусалима и его окрестностей. Мы призываем арабские страны и весь исламский мир отнестись к призывам снести стену с максимальной серьезностью», — говорится в заявлении министерства.

Кинг, борющийся за расширение еврейского присутствия в Восточном Иерусалиме, 4 января написал в социальной сети Facebook, что стены, возведенные султаном Сулейманом Великолепным почти 500 лет назад, представляют угрозу общественной безопасности.

«Снос стены раз и навсегда соединит Старый город с остальными районами, положит конец транспортной осаде его исторических памятников. Это не вопрос суверенитета, не ущемление прав религиозной общины. Стена создает ощущение, что город разделен», — отмечает муниципальный политик.

Отметим, что UNESCO признает Старый город Иерусалима и его стены объектом всемирного культурного наследия. Международная организация утверждает, что действия Израиля представляют угрозу для его памятников.

NEWSru.com.il