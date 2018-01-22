Ikea принадлежит 15 тыс. гектаров лесов – 0,7% литовских лесов

Шведская группа мебельной промышленности и торговли Ikea за последние 12 месяцев увеличила принадлежащие ей лесные площади на 50% до 15 тыс. гектаров, и теперь в Литве по площадям частных лесовладений делит 1-2 места – она догнала компанию Euroforest, которая до этого времени была крупнейшим инвестором в леса в Литве, пишет в пятницу деловая газета Verslo zinios.

Группе Ikea сейчас принадлежит один из крупнейших портфелей леса в Литве, однако это составляет всего 0,7% лесов страны, подсчитали участники рынка.

В Литве в 2017 году было 250 тыс. лесовладельцев, которым принадлежало 883 тыс. гектаров леса. Еще 1,1 млн. гектаров государственных лесов по праву доверенности управляет госпредприятие Valstybiniu misku uredija (Государственное лесничество). Государственные леса по Конституции не подлежат приватизации.

BNS

Метки: Литва