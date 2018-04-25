Iki за три года планирует открыть 20 новых магазинов

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Контролируемая германским розничником Rewe крупнейшая в Литве торговая сеть Iki за три года намерена открыть 20 новых магазинов, а только в этом году — обновить около 30 магазинов, говорит глава управляющей Iki компании Palink.

«Мы намерены открыть 20 новых магазинов в течение ближайших лет, у нас есть планы в этом году реновировать почти 30 магазинов, продолжить капиталовложения в обновление магазинов», — сказал журналистам во вторник гендиректор Palink Герардас Рогас.

Сколько намечается инвестировать в новые магазины и обновление старых, он не раскрыл.

По словам Г. Рогаса, все новые изменения будут происходить в Литве, расширяться на новые страны пока не планируется.

«Наша стратегия — сконцентрироваться здесь, в Литве», — сказал Г. Рогас.

Iki действует в Литве с 1991 года, в ноябре прошлого года у сети было 233 магазинов.

BNS