Иконы Божьей Матери Казанская и «Всех скорбящих Радость»

В субботу, 4 ноября, как вы, наверное, помните, у нас Казанская. По этой причине и была перенесена родительская суббота на конец октября.

Дважды в году празднуем мы память этого образа – 21/8 июля и 4 ноября/22 октября (первая дата по новому стилю). Летом вспоминается явление иконы в Казани, а сейчас избавление Москвы от поляков в 1612 году. И о том, и о другом мы когда-то говорили. А посему кратко напомню обстоятельства, связанные с освобождением Москвы.

В 1603 году в России началось Смутное время. Сначала власть захватил самозванец Лжедмитрий I. Потом она переходила из одних рук в другие. Кандидатом на русский престол был и сын польского короля Сигизмунда III Владислав. Восстание Ивана Болотникова, множество мелких, местного значения, самозванцев, казачья вольница. Каждый тянул в свою сторону и разрывал страну на части. Шведы заняли Новгород, поляки осадили Смоленск. К 1612 году они в очередной раз пришли к Москве. Засевшие там предатели-бояре пустили их в город.

В это ужасное время лишь патриарх Ермоген с немногочисленными соратниками пытался навести порядок. В скобках замечу, что во время уже упомянутого явления Казанской иконы Ермоген служил в Казани и был свидетелем первых ее (иконы) чудес. Находясь в заточении, патриарх тайно рассылал по всей стране воззвания с призывом к гражданскому миру, прекращению смуты, изгнанию интервентов – к защите России и Москвы. В начале 1612 г. Ермоген умирает – московские бояре уморили его голодом. Но призыв святителя был услышан. Князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин собрали ополчение, которое двинулось освобождать Москву.

Пожарский привез с собой из Казани образ Божией Матери. Еще при Иване Грозном была сделана копия с оригинала и подарена царю. Образ, с которым брал Москву Пожарский, был сделан в Смутное время и перешел к князю по наследству. Таким образом, уже к этому времени существовало три чудотворные Казанские иконы: в Казани (она бесследно пропала в 1903 г.), в Москве (позже она была перенесена Петром I в Петербург) и икона Пожарского. Вот благодаря этому третьему списку и была освобождена Москва.

Предстояла решающая битва. Нужно было взять хорошо укрепленный и упорно защищаемый город, отбить многочисленное войско гетмана Ходкевича, подошедшее к столице. Пожарский не хотел разрушать Москву, и все ополчение молилось перед иконой, прося сохранить город. Молитвы были услышаны: 22 октября 1612 г. русские пошли на приступ и взяли Китай-город, куда вместе с войском вошла и Казанская икона. Поляки капитулировали. 25 октября ополчение с Казанской иконой впереди войска вошло в Московский Кремль. В честь этой победы на Красной площади был возведен в 1636 г. Казанский собор, в котором и хранился список Пожарского, спасший Москву.

Существует два разных образа Богородицы «Всех скорбящих Радость». Один, он еще имеет подназвание «с грошиками», празднуется 5 августа. Наша нынешняя именинница (6 ноября/24 октября) – более раннего происхождения. Она прославилась в 1688 году. Тяжело больной сестре патриарха Иоакима Евфимии в видении было велено отслужить молебен перед иконой в московском Преображенском храме на Ордынке. Молебен отслужили – и Евфимия вылечилась. С этого момента начались чудеса от иконы «Всех скорбящих». В 1711 году сестра Петра I Наталья заказала с нее список и привезла в Петербург. Этот образ стал первой святыней Северной столицы. Впоследствии и московская и петербургская иконы прославились многими случаями помощи Божьей Матери.

Вскоре по всей России, от самых западных окраин до Тобольска и далее на восток, распространился этот образ в списках, которые творили чудеса. Множество храмов освящено в честь этой иконы. Три Скорбященских церкви действуют у нас в Литве. Висагинская и Каунатавская (Тяльшяйский р-н) посвящены иконе «с грошиками», а в Михновской 6 ноября – престольный праздник. В Михнове, или правильней, по-государственному, в Микнишкес Шальчининкского района, вечернее богослужение накануне, 5 ноября, начнется в 16.30, а праздничная литургия в 9.30 час.

На обеих иконах Богородица изображена в полный рост в окружении ангелов и тех скорбящих, нагих и больных, кому нужна Ее помощь. Отличие в том, что на образе с грошиками Дева Мария в белом платке, а на другой иконе в короне и с Младенцем на руках. Ну и, конечно, без монеток.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N44 (1184) 2 ноября, Всех скорбящих Радость, Лжедмитрий