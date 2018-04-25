Илон Маск назвал стоимость билета на Марс

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Глава SpaceX Илон Маск спрогнозировал, что стоимость полета на Марс в будущем составит до 100 тысяч долларов. Об этом он написал в Twitter.

По мнению бизнесмена, билет на Красную планету обойдется туристам в 500 тысяч долларов. Позже ценник «похудеет» до 100 тысяч долларов (обратный билет бесплатный). По словам Маска, это достаточно доступная цена для людей из развитых стран.

Как сообщалось, SpaceX показала, как будет выглядеть пилотируемый полет на Марс. Первый полет на Марс может состояться в 2022 году.

Ранее сообщалось, что SpaceX провела первое испытание ракетного двигателя Raptor, который разрабатывался для космического корабля и ракеты-носителя, который доставит его на орбиту.

korrespondent.net

Автор: Bruno Sanchez-Andrade Nuño from Washington, DC, USA — Entrance (direct link), CC BY 2.0, Ссылка