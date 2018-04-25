Илон Маск оценил вероятность собственного полета на Марс в 70%

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Основатель и глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск оценил вероятность того, что он сам отправится на Марс в 70%. Такой прогноз он дал в интервью сетевому изданию Axios.

Как уточнил Маск, речь идет о полете в обозримой перспективе, когда путешествие к Марсу станет возможным, а билет туда будет стоить порядка 200 тысяч долларов США.

Затем ведущий поинтересовался у Маска, не захотят ли обеспеченные люди перебраться на Красную планету при такой доступной цене. На это предприниматель ответил, что вероятность погибнуть во время полета или после прибытия на Марс гораздо выше вероятности погибнуть на Земле. Также он отметил, что колонистам придется усердно трудиться на Марсе и преодолевать суровые условия.

Напомним, создание земной колонии на Марсе является главной целью SpaceX. В сентябре этого года главный инженер проекта Пол Вустер раскрыл некоторые детали плана SpaceX. По его словам, первые корабли SpaceX займутся разведкой местности и подготовят инфраструктуру для будущей станции, а последующие миссии сфокусируются на подготовке условий для будущей колонии. В частности, первые космонавты, приземлившиеся на Марсе, будут заниматься работами, необходимыми для обеспечения добычи топлива, а также расширением поселения. Первичной целью станут поиски и добыча водного льда, который можно будет использовать для получения топлива — метана — в реакции с углекислым газом и водородом.

К настоящему времени специалисты компании отобрали четыре возможных района для посадки кораблей. Это равнина Утопия, равнина Аркадия, область Deuteronilus Mensae и горы Флегра. Согласно имеющимся данным, во всех этих районах может быть как достаточно холодно для существования под поверхностью запасов льда, так и относительно солнечно для обеспечения возможности заряжать солнечные батареи. Окончательный выбор места посадки в SpaceX намерены сделать при помощи специалистов Лаборатории реактивного движения NASA.

Для доставки грузов и людей на Марс SpaceX намерена использовать многоразовую сверхтяжелую ракету-носитель BFR (Big Falcon Rocket), которая пока только разрабатывается компанией. Согласно планам Маска, запуск первой ракеты с грузами для будущего марсианского поселения может состояться в 2022 году, а первые строители должны добраться до Марса через два года.

NEWSru.com

Photo by OnInnovation on Foter.com / CC BY-ND