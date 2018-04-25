Им точно хватит до зарплаты

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Хотите зарабатывать тысячи евро? Тогда вам — в банкиры. Банковская сфера – одна из самых высокооплачиваемых.

Британский стартап Revolut во втором полугодии 2019 года намерен начать свою деятельность в Литве как специализированный банк. Revolut объявил о создании в Вильнюсе 70 новых рабочих мест, сообщает BNS. В числе работников — как руководящие позиции, так и специалисты по обслуживанию клиентов и программисты.

На данный момент он ищет директора и других представителей руководящего звена. Директор должен создавать и осуществлять банковскую стратегию, поддерживать связь с контролирующими службами и возглавить набор команды в Вильнюсе. В объявлении сказано, что директор Revolut должен хорошо владеть литовским языком, у него должен быть 5-летний стаж работы в банковской сфере, а также опыт работы с контролирующими ведомствами.

Revolut ищет и других специалистов – главу финансового контроля, работников внутреннего аудита и сотрудников отдела по обслуживанию клиентов. Им предлагают конкурентоспособную зарплату. К примеру, в банке SEB внутренняя зарплата в декабре 2018 года составляла, по данным «Содры», почти 1800 евро («на бумаге»), в Swedbank – 1650, в литовском филиале Danske Bank – 1880, в Šiaulių bankаs – почти 1400 евро. Отдельно зарплаты руководителей не сообщаются.

По данным отчета банка SEB за 2017 год, средняя зарплата членов правления составляла 15 000 евро, а 29-ти работников, отвечающих за риск, – 6300 евро. Литва первой в Европе в декабре предоставила банку Revolut лицензию специализированного банка.

Подготовлено литовскими СМИ