Иммигранты больше года ждут прохождения… обязательного курса

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Больше года приходится иммигрантам из стран, не входящих в ЕС, ждать зачисления на обязательные курсы по интеграции и социальной ориентации. Их количество сейчас дошло до 1600, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на бельгийские СМИ.

Курсы эти предназначены для ознакомления вновь прибывших с их правами и обязанностями в стране «брошенного якоря».

Фламандский депутат-социалист, турчанка по происхождению Ясмин Галанчи, сообщила, что курс может быть пройден также на родном языке иммигранта — арабском, английском, турецком или русском.

Депутат обвинила министра интеграции, представителя националистической партии Хоманса в предоставлении ложных причин в оправдание ситуации. Она считает, что настоящей причиной является недостаточное внимание и инвестиций со стороны министерства в программу интеграции иммигрантов.