Иммигранты выводят из Германии всё больше денег

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Бундесбанк подсчитал, сколько денег иммигранты «вывозят» из страны. Цифры оказались весьма внушительными, а количество выводимых из страны иммигрантами денежных средств непрестанно растёт.

За последние три года сумма денежных переводов из Германии, которые отправляют на родину иммигранты, выросла более чем вдвое, достигнув в 2018 году поразительного размера – 5,1 миллиарда евро. Как отмечают финансисты, столь масштабный бум переводов за пределы Германии замечен впервые. При этом наибольшую роль в «утечке капиталов» сыграли иммигранты из Турции, которые перевели за минувший год на свою родину 822 миллиона евро. Не сильно отстают и выходцы из Польши и Румынии, они перевели домой 468 и 395 миллионов евро соответственно.

По информации, предоставленной пресс-службой Бундесбанка, с 2015 года объёмы денежных переводов из Германии в Польшу выросли более чем на 60%. Одной из причин данной тенденции, по мнению экспертов, стало расширение ЕС на восток.

Удивительно, но в этом списке лидирующих по количеству отправленных в родную страну денежных средств фигурируют также итальянцы. В прошлом году жители солнечной страны вывели в Италию 363 миллиона евро.

В то же время в измождённую войной неблагополучную Сирию беженцы совершили переводы на сравнительно более скромную сумму в 189 миллионов евро.

Эксперты отметили ещё одну тенденцию: за последнее время существенно участились отправки в страны, где идут гражданские войны, такие как Тунис, Нигерия, Эритрея. По банковской статистике, за три года объём переведённых из Германии денег на счета в этих государствах увеличился на 2 миллиона евро – с 18 до 20.

Больше всего выгоды из сложившейся ситуации извлекают банки, проводящие соответствующие транзакции. Средний размер комиссии за операцию перевода денежных средств за рубеж достигает 7% от отправляемой суммы.

rg-rb.de