«Император Парижа» — самый известный парижский гангстер  

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Режиссер Жан-Франсуа Рише, называемый французским Ридли Скоттом, и Венсан Кассель снова встретились в совместном проекте после десятилетнего перерыва. На этот раз харизматичный актер играет роль криминального авторитета — Э. Ф. Видока в фильме «Император Парижа», премьера которого состоится в кинотеатрах 26 апреля.

Времена Наполеона Бонапарта. Эжен Франсуа Видок — жестокий, бесстрашный, хитрый и безумно талантливый преступник, который ворует, убивает и грабит на темных улицах Парижа. К тому же он бесконечно обаятелен, самые красивые женщины того времени постоянно вьются вокруг него, одну из них играет милая украинская актриса Ольга Куриленко.

Его не останавливают даже толстые стены самых строго охраняемых тюрем. Используя хитроумный план побега, он сбегает даже из самой защищенной тюрьмы во всей Франции. Все это приносит ему не только имя авторитета криминального мира, но и объединяет часть опасных рецидивистов, которые его ненавидят. После своего последнего успешного побега из темницы Э.Ф. Видок, скрывая свою личность, работает торговцем, но подельники быстро пронюхали, что торговец не кто иной, как известный тюремный беглец, и, обвинив его в предумышленном преступлении, сдают полиции.

Однако Э.Ф.Видок сотрудничает с полицией и, в обмен на свободу, помогает ей очищать улицы от всевозможных мошенников, воров и убийц и постепенно создает целую империю борьбы с преступностью.

Жизнь Э. Ф.Видока достойна фильма, биографического романа, а его личность стала настоящим источником вдохновения для таких литературных классиков, как: Виктор Гюго, Оноре де Бальзак и Эдгар Алан По.

Аутентичный Париж 1840 года, костюмы 19-го века, великолепная актерская работа, впечатляющий саундтрек — все, что нужно для зрителя, соскучившегося по хорошему историческому приключенческому фильму, основанному на реальных событиях.