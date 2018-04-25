Импичмент в отношении Клайпедского депутата

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Совет Клайпедского городского самоуправления начал процесс импичмента члену горсовета, представителю партии «Союз русских Литвы» (СРЛ) Вячеславу Титову по причине его высказываний о командире литовских партизан послевоенного времени Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе.

За формирование комиссии по импичменту проголосовали 22 члена самоуправления, воздержались три политика, голосовавших «против» не было.

В. Титов в середине июля на заседании Комитета финансов и экономики высказался о А. Раманаускасе-Ванагасе во время дискуссий по поводу увековечивания его памяти мемориальной доской на здании Факультета гуманитарных и образовательных наук Клайпедского университета. «Вы на самом деле думаете, что стоит увековечить память о человеке, по инициативе которого было убито около 8 тысяч мирных граждан и детей? Я считаю, что памяти о таких людях не место в Клайпеде», – заявил В. Титов. Политик сослался на постановление Верховного суда Советского Союза.

После высказываний политика разразился большой скандал. Генпрокуратура начала досудебное расследование в связи с оскорблением памяти покойного, а горсовет Клайпеды создал комиссию, которая проверит высказывания Вячеслава Титова о Раманаускасе-Ванагасе на предмет возможного нарушения депутатской присяги.

«Я считаю, что те действия, которые были сделаны, как во время заседания комитета, так и позднее в социальных сетях, это подстрекательство, стремление к расколу», – заявил на заседании мэр Клайпеды, представитель Движения либералов Витаутас Грубляускас.

На заседании горсовета В. Титов обвинил мэра в нарушении его права выражать свое мнение и представлять избирателей.

«Я считаю, что вы выступаете за двойные стандарты. С одной стороны, вы за правовое государство, а с другой, когда член совета выполняет свои обязанности, задает вопросы, выражает свое мнение, вы начинаете интерпелляцию», – сказал В. Титов.

На что В. Грубляускас ответил, что речь идет не о праве высказывать свое мнение, а о содержании того, что было сказано.

Комиссия по импичменту должна завершить работу до 24 сентября.

После того, как комиссия представит свое заключение, горсовету придется решать вопрос об обращении в Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) с просьбой представить свое мнение о нарушении присяги членом городского совета.

Если этот суд представит заключение, что член горсовета нарушил присягу, то решением большинства голосов от двух третей состава горсовета В. Титов лишится полномочий.

Накануне заседания горсовета в портовом городе прошли два митинга – один в поддержку В Титова, другой – против, на который пришло около сотни человек. Во время протестного митинга представитель Движения либералов в Клайпедском горсовете Аудрюс Вайшвила обсыпал Вячеслава Титова мукой. Еще один мужчина пытался ударить В. Титова. Полиция обещает дать оценку их действиям.

«Личности обоих установлены, сейчас собирается материал, а затем будет принято решение по вопросу начала административной практики или досудебного расследования», – сказал новостному агентству BNS заместитель начальника полиции Клайпедского округа Раймондас Вайтякявичюс.

В этот же день на заседании власти Клайпеды приняли решение увековечить память о Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе. На здании бывшего Клайпедского педагогического института, в котором А. Раманаускас-Ванагас учился в 1937-1939 годах, будет установлена мемориальная доска.

За такое решение проголосовали 23 члена городского совета, против не было ни одного, а трое воздержались.

«А. Раманаускас-Ванагас и сегодня борется, он в строю, он вместе со всеми теми, кто ценит, уважает и защищает Литву как свободное, независимое и правовое государство», – заявил на заседании мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

Сейм Литвы объявил 2018 год годом А. Раманаускаса-Ванагаса, поскольку в следующем году исполнится сто лет со дня его рождения. В этом году в Вильнюсе были обнаружены и идентифицированы останки А. Раманаускаса-Ванагаса, осенью состоится их торжественное перезахоронение.

Инф. «ЛК», BNS