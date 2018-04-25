Импорт автомобилей с пробегом растет

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Первые 6 месяцев этого года для литовского автомобильного рынка были очень успешными – стабильно росло количество сделок всех типов. Однако график третьего квартала показал, что начало осени порадовало не всех.

По данным медиаресурса Autoplius.lt, с июля по сентябрь этого года в Литве заключили 122 600 сделок с легковыми авто – почти на 6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Представитель Autoplius.lt Матас Бузялис отметил, что все больше водителей доверяют качеству автомобилей из Западной Европы и рост импорта подержанных авто амортизирует замедление на внутреннем рынке.

«Рынок импортируемых автомобилей успешно растет с 2016 года. За третий квартал в Литву для постоянной регистрации ввезли 44 200 подержанных автомобилей – на 12,5% больше, чем за тот же период прошлого года», – сказал Бузялис.

Однако есть и неприятный момент – возраст этих автомобилей. Самая популярная группа — автомобили 11–15 лет (46,7% от общего числа ввезенных в третьем квартале автомобилей).

Мало того, в Литву везут подержанные дизельные автомобили. 3/4 импортированных автомобилей в третьем квартале были с дизельным двигателем.

Бузялис отмечает, что, поскольку в Литве нет налога на загрязнение окружающей среды, то нет и никакого контроля в связи с ввозом таких автомобилей.

«Если бы государство обложило налогами хотя бы 10% самых неэкологичных автомобилей, то собранные средства могли бы пойти на субсидии при покупке электромобилей или гибридов. Кроме того, это снизило бы уровень загрязнения воздуха и электромобили перестали бы быть роскошью. Например, льгота в 5000 евро на самом деле расшевелила бы рынок электромобилей», – считает Бузялис.

По его словам, такая система была бы намного эффективнее льготного НДС, о котором недавно говорили.

Мало того, государству это ничего не стоило бы.

«Субсидии выплачивали бы не за деньги всех налогоплательщиков, а за счет водителей, которые пользуются загрязняющими окружающую среду автомобилями», – резюмировал Бузялис.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ