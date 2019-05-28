Импорт европейских товаров не угрожает нацбезопасности США

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Поставки товаров из стран Евросоюза в США не угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на пресс-конференции рассказала, что совет министров стран ЕС, обсуждавший в понедельник торговые вопросы, коснулся и темы отношений с США.

«Мы приветствуем решение не вводить пошлины на автомобили и автозапчасти сейчас. В то же время мы ясно дали понять, что мы не считаем экспорт Евросоюза угрозой для безопасности», — сказала она.

Президент США Дональд Трамп ранее принял решение отложить введение пошлин на машины и детали к ним на полгода. Трамп поручил торговому представительству США вести переговоры с Евросоюзом, Японией и другими странами и «предоставить отчет о прогрессе таких переговоров в течение 180 дней».