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Импорт нефти через Бутинге вырос на 4,4%

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 17, 12:00   |   Комментариев: 0

За десять месяцев этого года контролируемый компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva Бутингский нефтетерминал отгрузил 8,047 млн. тонн нефти – на 4,4% больше, чем в январе-октябре прошлого года (7,705 млн. тонн).

Только в октябре Бутингский терминал перевалил 791,4 тыс. тонн нефти, что на 12,3% меньше, чем в октябре прошлого года (902,3 тыс. тонн) и на 20,4% меньше, чем в сентябре этого года (994,2 тыс. тонн), сообщила BNS по предварительным данным дирекция Клайпедского морского порта.

В 2016 году терминал в целом перевалил 9,31 млн. тонн нефти – на 7,3% больше, чем в 2015 году (8,68 млн. тонн).

Orlen Lietuva через Бутингский терминал с середины 2006 года импортирует нефть только для своих нужд.

BNS

Метки: 

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