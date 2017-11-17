Импорт нефти через Бутинге вырос на 4,4%

За десять месяцев этого года контролируемый компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva Бутингский нефтетерминал отгрузил 8,047 млн. тонн нефти – на 4,4% больше, чем в январе-октябре прошлого года (7,705 млн. тонн).

Только в октябре Бутингский терминал перевалил 791,4 тыс. тонн нефти, что на 12,3% меньше, чем в октябре прошлого года (902,3 тыс. тонн) и на 20,4% меньше, чем в сентябре этого года (994,2 тыс. тонн), сообщила BNS по предварительным данным дирекция Клайпедского морского порта.

В 2016 году терминал в целом перевалил 9,31 млн. тонн нефти – на 7,3% больше, чем в 2015 году (8,68 млн. тонн).

Orlen Lietuva через Бутингский терминал с середины 2006 года импортирует нефть только для своих нужд.

BNS

Метки: Литва