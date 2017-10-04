  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.10.04 Текущий номер: N39 (1179) 28 сентября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Импортированный в Литву американский газ приобрела птицефабрика Linas Agro Group в Латвии

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 04, 15:00   |   Комментариев: 0

Доставленный в Литву из США груз сжиженного природного газа (СПГ) приобрела компания сельхозинвестиций Linas Agro Group – газ предназначен для находящейся в ее управлении в Латвии птицефабрики.

“Самое первое судно СПГ, которое “раскололо лед”, почти все оно было перекачено в Латвию, для наших потребностей. Последующие грузы также пойдут в Латвию. На сегодняшний день СПГ дешевле, и мы по причине этих лучших рыночных цен получили через терминал СПГ   лучшие условия, чем у “Газпрома”, – сказал BNS заместитель гендиректора Linas Agro Group Андрюс Пранцкявичюс.

Linas Agro Group сообщила, что приобрела СПГ у победившей на конкурсе компании Lietuvos duju tiekimas ( LDT ), которая в конце августа доставила в   Литву первый груз СПГ из   США.

По словам А.   Пранцкявичюса, птицефабрики группы в Латвии используют около 7 млн. кубометров газа в год. До сих пор закупался газ “Газпрома” у латвийской компании Latvijas Gaze. А. Пранцкявичюс сказал BNS , что не может раскрыть цены на газ, продаваемый LDT и “Газпромом”.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿