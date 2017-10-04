Импортированный в Литву американский газ приобрела птицефабрика Linas Agro Group в Латвии

Доставленный в Литву из США груз сжиженного природного газа (СПГ) приобрела компания сельхозинвестиций Linas Agro Group – газ предназначен для находящейся в ее управлении в Латвии птицефабрики.

“Самое первое судно СПГ, которое “раскололо лед”, почти все оно было перекачено в Латвию, для наших потребностей. Последующие грузы также пойдут в Латвию. На сегодняшний день СПГ дешевле, и мы по причине этих лучших рыночных цен получили через терминал СПГ лучшие условия, чем у “Газпрома”, – сказал BNS заместитель гендиректора Linas Agro Group Андрюс Пранцкявичюс.

Linas Agro Group сообщила, что приобрела СПГ у победившей на конкурсе компании Lietuvos duju tiekimas ( LDT ), которая в конце августа доставила в Литву первый груз СПГ из США.

По словам А. Пранцкявичюса, птицефабрики группы в Латвии используют около 7 млн. кубометров газа в год. До сих пор закупался газ “Газпрома” у латвийской компании Latvijas Gaze. А. Пранцкявичюс сказал BNS , что не может раскрыть цены на газ, продаваемый LDT и “Газпромом”.

BNS

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