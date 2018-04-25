Имущество Д. Грибаускайте выросло до 852 тыс. евро, а С. Сквярнялиса – до 228 тыс. евро

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За год имущество руководителей Литвы выросло: у президента Дали Грибаускайте в прошлом году было более 852 тыс. евро имущества и накоплений, а у премьера Саулюса Сквярнялиса с семьей – почти 230 тыс. евро.

Как свидетельствуют новейшие данные имущественных деклараций политиков, представленных в Государственную налоговую инспекцию (ГНИ), имущество президента за год выросло на 15 тыс. евро — в 2016-ом стоимость ее имущества и накоплений составляла 837 тыс. евро.

Стоимость имеющихся у президента участков выросла с почти 23 тыс. евро в позапрошлом году до 98 тыс. евро в прошлом, на 24 тыс. евро до 352 тыс. евро снизилась стоимость имеющихся у нее ценных бумаг, на 36 тыс. евро уменьшились и денежные накоплений Д. Грибаускайте – она указала, что в прошлом году ее накопления составили 290 тыс. евро.

С. Сквярнялис с супругой в прошлом году накопили имущества более чем на 228 тыс. евро, что на 14 тыс. евро больше, чем в 2016 году.

Наиболее значительно — с 63 тыс. евро до 81 тыс. евро выросли денежные накопления семьи С. Сквярнялиса. Семья также декларировала, что взяла кредит в банке почти на 34 тыс. евро, в прошлом году он сократился на 2 тыс. евро.

Наиболее значительно их трех руководителей страны выросло имущество семьи спикера парламента Виктораса Пранцкетиса. Он с супругой декларировал, что в прошлом году у них было 334 тыс. евро имущества и накоплений, что на 38 тыс. евро больше, чем год назад.

Наиболее значительно (на 23 тыс. евро) выросла стоимость декларируемого семьей спикера недвижимого имущества — оно в прошлом году составило почти 117 тыс. евро.

Земельные участники Пранцкетисов оценены в 124 тыс. евро – на 14 тыс. евро меньше, чем в 2016 году.

BNS