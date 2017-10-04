Инцидент на границе

2 октября в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был приглашен посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас.

Руководителю литовской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с фактом нарушения Государственной границы Республики Беларусь вооруженными сотрудниками погранслужбы Литовской Республики 28 сентября 2017 г.

В этот день в пункте пропуска Котловка – Лаворишкес сотрудники Службы охраны Государственной Границы (СОГГ) Министерства внутренних дел Литвы предприняли попытку с применением силы задержать двух граждан Беларуси вначале на литовской, а затем и на белорусской территории.

При этом, будучи вооружены, они пересекли Государственную границу Республики Беларусь и углубились на территорию нашей страны до 40 метров.

В связи с приближением белорусского пограничного наряда сотрудники СОГГ после неудавшейся попытки задержания без объяснений своих действий в спешном порядке вернулись на территорию Литвы.

Опасные действия вооруженных литовских пограничников произошли в обстановке напряженности в регионе, во многом созданной многочисленными заявлениями литовских властей по поводу учений «Запад-2017», которые при этом не подтвердились.

В связи с инцидентом по инициативе белорусской стороны 30 сентября 2017 г. состоялась рабочая встреча пограничных уполномоченных Республики Беларусь и Литовской Республики, по результатам которой литовская сторона признала факт инцидента и принесла извинения.

Как подчеркнуто в ноте МИД, белорусская сторона ожидает официальных разъяснений, а также того, что литовская сторона примет все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

BNS

Метки: N40 (1180) 5 октября, Андрюс Пулокас, Граница, Котловка, СОГГ