Инцидент с самолетом тщательно расследуют

Воздушное пространство Беларуси на прошлой неделе нарушил взлетевший из Вильнюсского аэропорта пилотируемый гражданином Дании легкий самолет P46T, сообщили руководители предприятий Oro navigacija и Администрации гражданской авиации.

Временный гендиректор Oro navigacija Миндаугас Густис сказал, что взлетевший из Вильнюсского аэропорта самолет P46T нарушил указанный в полетном плане маршрут – долететь до границы с Беларусью и вернуться.

«Самолет P46T, позывной N600EU, согласно полетному плану летел с тренировочной целью по маршруту Вильнюс – Лаварас – Котовас – Вильнюс. О полете был проинформирован руководитель Минского сектора полетов «Северный». Пилот не выполнил указанный в полетном плане маршрут и, пролетая над точкой Лаварас, залетел на территорию Беларуси», – отметил Густис.

«Ему незамедлительно было указано развернуться и лететь на территорию Литовской Республики, что и было сделано», – добавил он.

В Беларуси нарушение было зафиксировано 19 апреля в 13.40. Самолет вглубь территории Беларуси залетел на 8 км, но спустя три минуты развернулся и покинул воздушное пространство этой страны.

Вместе с датчанином, по утверждению замдиректора Администрации гражданской авиации Литвы Альвидаса Шумскаса, летел и планировавший приобрести самолет гражданин Литвы.

«Пилот был один – гражданин Дании. Это был демонстрационный полет для потенциального покупателя из Литвы. Они летели из Литвы. Как они объяснили, (датчанин) немного заболтался, отмечая преимущества самолета, и нечаянно пролетел», – сказал BNS Шумскас.

Белорусские дипломаты в минувшую субботу вручили ноту протеста послу Литвы в Минске Андрюсу Пулокасу.

В воскресенье командующий ВВС Республики Беларусь Олег Двигалов заявил, что летевший из Литвы самолет нарушил воздушное пространство рядом с Островцом, где строится АЭС.

«Если такие случаи повторятся, то военно-воздушные силы и силы ПВО будут вынуждены использовать и силовые меры воздействия», – сказал офицер в интервью телеканалу «ВоенТВ».

Между тем, как полагают в МИД Литвы самолет, который нарушил воздушное пространство Беларуси, не создал угрозу. Об этом заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс в связи с предупреждениями Минска о том, что Беларусь может быть вынуждена использовать военные средства, если ее воздушное пространство вновь будет нарушено.

«Очевидно, что то, о чем мы говорим, связано с гражданским самолетом, и это действительно не могло представлять угрозу ни для кого. Однако это совершенно не оправдывает нарушения воздушного пространства, если оно действительно имеет место», – заявил журналистам министр.

Он подчеркнул, что литовские дипломаты ответят на ноту о нарушении воздушного пространства, врученную белорусами. Л. Линкявичюс отметил, что инцидент будет тщательно расследован.

Инф. «ЛК»

Метки: N17 (1157) 27 апреля, Oro navigacija, Андрюс Пулокас, позывной N600EU, Самолет P46T