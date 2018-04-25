Индексы социальных оценок

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В Литве увеличивается количество жителей, которые радуются улучшению жизни в стране. За год число таких жителей увеличилось на 3%. Соответственно снизилось количество жителей, которые недовольны обстановкой в Литве. Число людей недовольных проявлением демократии снизилось на 5%. Таковы данные опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai по заказу информагентства ELTA.

В январе 4 из 10 (40%) участников опроса сказали, что, по их мнению, в последнее время дела в Литве улучшаются. Однако половина (50%) респондентов утверждает, что не чувствует улучшения, и считает, что положение ухудшается.

По данным проведенных опросов, последовательно растет количество жителей, которые полагают, что дела в Литве улучшаются.

По сравнению с данными прошлогоднего опроса, количество недовольных обстановкой в стране сократилось на 5%. Год назад 37% считали, что ситуация улучшается, а 55% — что ухудшается.

В начале февраля половина жителей Литвы была недовольна проявлением демократии в стране. Чаще других действием демократии были недовольны мужчины, люди старше 50 лет, жители сельской местности, респонденты со средним или профессиональным образованием, пенсионеры, русские и поляки, живущие в Литве, приверженцы левых взглядов.

Положением в стране были больше довольны молодые жители (до 30 лет, 55%), жители крупных городов (45%), респонденты с высшим образованием (47%), учащаяся молодежь (58%), специалисты и служащие (45%), респонденты, придерживающиеся правых взглядов (54%).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ