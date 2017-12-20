Индивидуально работающим – весточка из «Содры»

14 декабря Фонд социального страхования («Содра») выслал «вишневые конверты» 84 000 жителям, работающим индивидуально. Конверты были высланы тем жителям, которые в 2016 году не накопили год трудового стажа, поскольку платили налоги меньше, чем с минимальной зарплаты.

В сообщении «Содры» сказано, что «вишневый конверт» будет размещен на личном профиле жителя. Сообщение о получении такого конверта жители получат по электронной почте.

«Работающие индивидуально жители платят налоги в «Содру», накапливают пенсионное страхование. Все, кроме тех, кто работает по бизнес-удостоверению, могут получить пособие по болезни, материнству, уходу за ребенком. Как и в случае с наемными работниками, право на эти выплаты и их размер зависят от взносов по социальному страхованию.

«Мы видим, что доходы 3/4 людей, работающих индивидуально, с которых они платят налоги, были меньше необходимых для получения годового стажа. Если доходы таких людей не увеличатся, то часть людей рискует получить очень маленькую пенсию», – отметил директор «Содры» Миндаугас Синкявичюс.

К примеру, больше 3000 «вишневых конвертов» получат работники парикмахерских и салонов красоты, средние годовые доходы которых составляли 1165 евро (с такой суммы платили налоги). А также работники автосервисов – их 2000 человек, со средними доходами 1398 евро в год. Стаж накапливается, если человек за 2016 год заплатил налоги с суммы не меньше 4380 евро.

«Работающие индивидуально люди сами платят налоги. Цель инициативы «вишневый конверт» – информировать людей, чтобы они знали, какое значение имеют их взносы для социальных гарантий и пенсий, а тогда принимали соответствующие решения», – отмечает Синкявичюс.

В «вишневом конверте» предоставлена личная информация о том, какой стаж человек накопил за 2016 года, какие были у него доходы, с которых он платил налоги, а также какой стаж человек накопил.

Если доходы 9000 работников не увеличатся, они рискуют не набрать даже минимальные 15 лет стажа и вообще не получить никакую пенсию.

57 000 жителей рискуют не накопить необходимые 30 лет стажа, поэтому их пенсия будет почти в два раза меньше средней пенсии по старости.

Инф. «ЛК»

Метки: N51 (1191) 21 декабря, вишневые конверты, Содра