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Индия закупает у России высокоточные бомбы на 196 млн долларов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 03, 13:50   |   Комментариев: 0

Министерство обороны Индии во вторник, 2 января, сообщило о намерении закупить у России 240 высокоточных управляемых бомб для нужд ВВС страны.

Как сообщается, общая стоимость сделки составляет 12,5 млрд рупий (около 196 млн долларов США). Договор о приобретении бомб заключен с “Рособоронэкспортом”, сообщает телеканал Doordarshan. Этот вид бомб уже стоит на вооружении у индийской армии, а новая закупка позволит восполнить недостаток высокоточного вооружения и расширит наступательные возможности, отмечается в сообщении.

Одновременно стало известно, что Индия покупает у Израиля 131 ракету “воздух-воздух” для зенитных комплексов “Барак”, установленных на кораблях ВМС страны. Стоимость сделки оценивается в 72 млн долларов.

Напомним, Индия является традиционным импортером российского вооружения. В октябре, по оценкам экспертов, Россия занимала второе место по объемам экспорта оружия в мире. С начала года иностранным заказчикам было поставлено вооружений и военной техники почти на 8 млрд долларов. При этом в 2012-2017 годах 70% российского экспорта оружия приходилось на Индию, Вьетнам, Китай и Алжир.

В конце декабря вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий российский ВПК, побывал в Индии и провел переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Как отмечает РИА “Новости”, по итогам визита он анонсировал скорое подписание контракта на поставки зенитной ракетной системы С-400.

NEWSru.com

Метки: 

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