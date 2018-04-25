Индонезия – одна из самых «невезучих» стран в 2018

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Землетрясения, наводнения, катастрофы. Индонезию можно назвать одной из самых «невезучих» стран 2018 года.

Всё началось прямо 1 января. У острова Калимантан затонула лодка с 48-ю пассажирами. Погибло 8 человек.

15 января обрушился верхний этаж здания фондовой биржи Индонезии. Пострадало не менее 77 человек.

Для января это был не конец. 23 числа в провинции Западная Ява произошло землетрясение. Восемь человек пострадали, также частично было разрушено более сотни зданий.

В начале февраля тысячи жителей столицы Джакарты эвакуировались из-за наводнения, которое вызвали обильные дожди.

А 19 февраля начал извергаться вулкан Синабунг, выбросив пепел на 5000 метров. Это было сильнейшее его извержение с тех пор, как он активизировался в августе 2010. До этого четыре столетия гора спала.

После затишья приблизительно в месяц бедствия возобновились. 22 марта вулкан Иджен на острове Ява начал выбрасывать ядовитый сернистый газ. Из-за этого около 30 человек оказались в больнице, также были закрыты популярный туристический курорт и шахта.

А в последний день марта режим ЧП объявили в городе Баликпапан. Там произошёл разрыв подводного нефтепровода, который якорем задело судно. Нефтяное пятно растянулось на 13 гектаров. После утечки вспыхнул пожар, в результате которого погибло пять рыбаков.

Следующая трагедия обрушилась на страну 25 апреля. В результате пожара на нелегальной нефтяной скважине 18 человек погибло, более 40 пострадали. Все они пришли собирать нефть после утечки.

13 мая группа из шести смертников — все из одной семьи — совершила атаки в трёх христианских церквях в городе Сурабая. Погибло 13 человек.

На следующий день в том же городе террорист-смертник взорвал устройство у полицейского участка, ранив несколько стражей порядка.

В июне произошло сразу несколько кораблекрушений. 13 числа в результате шторма затонуло две лодки. 15 человек погибло.

18 июня на суматранском озере Тоба ко дну пошёл паром, на котором было около 200 пассажиров. Это одно из самых глубоких вулканических озёр. Лишь 20 людям удалось спастись. Большинство не успело выбраться. Их тела теперь покоятся на глубине 450 метров.

29 июня проснулся вулкан Агунг на острове Бали. Из-за этого пришлось закрыть местный международный аэропорт.

3 июля затонул паром у берегов провинции Сулавеси. На борту было более 100 человек. Около 30 утонули.

В конце июля на острове Ломбок случилось землетрясение силой 6,9 балла. Погибло 16 человек. А 5 августа там же произошло ещё одно мощное землетрясение такой же силы. Но в этот раз жертв было более 400.

23 сентября активный вулкан Анак-Кракатау ночью стал зрелищно извергать лаву. Впрочем, аэропорты закрывать не пришлось.

А спустя шесть дней продолжилась серия землетрясений. В этот раз бедствие обрушилось на остров Сулавеси. Подземные толчки были силой 7,5 балла. Они вызвали двухметровое цунами, в результате которого погибло более 2000 человек. Ещё около 5000 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Больше всего пострадал город Палу. Там домов лишилось более 88 тысяч человек.

Ну а 29 октября произошла авиакатастрофа. Самолёт авиакомпании Lion Air упал в море близ острова Ява через 13 минут после взлёта из Джакарты. Все 189 человек на борту погибли.

По меньшей мере 430 человека погибли в Индонезии в результате цунами, которое произошло в ночь на воскресенье, 23 декабря. Цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Как уточнил Нугрохо, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. 27 декабря власти Индонезии увеличили степень опасности вулкана Кракатау, который находится в Зондском проливе. Одновременно с этим до пяти километров расширена зона отчуждения вокруг кратера вулкана, сообщило индонезийское Национальное управление по стихийным бедствиям.

Таким образом, в целом в Индонезии в 2018 году в результате бедствий и катастроф погибло более 8 000 человек.

ntdtv.ru