Индонезия планирует побороться за Олимпиаду-2032

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Индонезия намерена подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года. Об этом заявил в субботу президент страны Джоко Видодо на встрече с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

«Благодаря опыту подготовки и проведения Азиатских игр — 2018 мы готовы принять и Олимпиаду», — сказал глава государства, которого цитирует агентство Антара.

По его словам, международные спортивные функционеры «очень высоко оценили подготовку к нынешним соревнованиям, которые проходят в Джакарте и Палембанге».

Президент МОК заявил, что «Индонезия имеет очень высокие шансы на получение права провести Олимпиаду-2032».

Ранее власти Санкт-Петербурга заявили, что рассматривают возможность подачи заявки на проведение летних Олимпийских игр 2032 или 2036 года.

NEWSru.com