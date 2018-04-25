Инфляция должна снизиться

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Изменения цен на продукты питания для потребителей в настоящее время довольно благоприятны, а буря на рынке нефтяного сырья пока что утихла, но в этом году инфляция должна быть лишь немного ниже, чем в прошлом году — некоторые из факторов, способствующих инфляции, вероятно, будут заменены другими, считает старший экономист Банка Литвы Паулюс Моркунас.

«В прошлом году цены на продукты питания росли медленнее, а цены на топливо резко выросли. На снижение цен на продовольствие повлияли хорошие урожаи фруктов и внешние факторы, например большие запасы растительного масла, молочных продуктов, устойчивое предложение этих продуктов по всему миру. Правда, отчасти из-за неблагоприятной погоды летом урожайность овощей была ниже, поэтому в конце года их цены значительно выросли», — сказал Моркунас.

По его словам, повышение цен на топливо стало гораздо более ощутимым для потребителей. На это повлияла неопределенность в отношении поставок нефти, вызванная напряжением между США и Ираном, что значительно способствовало росту мировых цен на нефть.

«То, что эти колебания цен не были локальными, подтверждают и данные — в Латвии и Эстонии цены на топливо в среднем выросли больше, чем в Литве. Правда, в последнее время, когда мировое предложение нефти превысило спрос, цены на нефть упали, и стоимость топлива стала привлекательнее для конечного потребителя «, — сказал Моркунас.

По его словам, рынок труда все еще раскален – в связи с нехваткой работников средняя заработная плата все еще растет гораздо быстрее, чем цены, но заработная плата, которая растет намного быстрее, чем производительность труда, также означает рост расходов. Последние приводят к повышению цен на услуги, изменение которых в Литве второй год подряд предопределяет около трети общей инфляции.

«Ожидается, что аналогичные тенденции сохранятся и в этом году: по прогнозам, заработная плата, хоть и медленнее, чем в прошлом году, все еще будет быстро расти – примерно на 7%. Помимо этого, рост заработной платы после уплаты налогов также должен быть ускорен за счет изменений доходов, не облагаемых налогом», — пояснил экономист.

По его словам, как и в прошлом году, Литва по росту зарплат в этом году должна опередить как Эстонию (6,2%), так и Латвию (6,5%).

По словам Моркунаса, в этом году темпы инфляции будут лишь немногим меньше, чем в прошлом году, что в первую очередь связано с изменением цен на нефтепродукты. Ожидается, что мировые цены на нефть будут немного ниже, чем в прошлом году, но они зависят от геополитических факторов, которые трудно предсказать.

«Следует также иметь в виду, что часть сэкономленных на топливе денег уйдет на подорожавшие электроэнергию и газ. Установленные льготные тарифы НДС на дрова, продукты древесины и прессу не должны оказать большого влияния на инфляцию, поскольку эти изменения, вероятно, будут уравновешены повышением акцизов на этиловый спирт и табак», — сказал Моркунас.

Банк Литвы ожидает, что в этом году рост цен будет аналогичен прошлогоднему и составит 2,4%, что на 0,5% ниже ожидаемой инфляции в Эстонии и Латвии.

Согласно данным Департамента статистики, среднегодовая инфляция в Литве, рассчитанная по индексу потребительских цен, согласованному с другими странами Европейского союза, в декабре составила 2,5%. Согласованная годовая инфляция (в декабре по сравнению с декабрем 2017 года) составила 1,8%.

Информация «ЛК», BNS