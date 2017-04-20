Инфляция уменьшаться не собирается

В марте 2017 года в Литве цены были на 1,1% выше, чем в феврале. Об этом сообщил Департамент статистики.

Хотя в марте по сравнению с февралем цены росли, немалая часть роста связана с сезонными и кратковременными факторами. Цены на одежду и обувь увеличились из-за того, что магазины получили новые коллекции, также подорожали некоторые продукты питания и оказавшиеся под влиянием акцизов алкогольные напитки, полагает экономист отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы Ева Скачкаускайте.

Годовая инфляция в марте составила 3,1%. Как прежний скачок инфляции, так и сегодняшние тенденции были обусловлены теми же самыми факторами. В начале 2017 года особенно выросли цены на топливо и продукты питания, что больше всего способствовало росту годовой инфляции. На стоимость топлива напрямую повлияли мировые цены на нефть, а на стоимость продуктов питания — тенденции мировых цен на продовольственное сырье.

Если говорить о продуктах питания, важно рассмотреть и внутреннюю динамику рынка. По данным Департамента статистки, закупочные цены на сельскохозяйственные продукты сейчас на 15% выше тех, что были год назад. Более чем на 30% за год выросли цены на сырьевое молоко. Но после 7 месяцев роста в феврале 2017 года средние закупочные цены на молоко в Литве стали ползти вниз и, по словам эксперта, могут падать и дальше. Это хотя бы отчасти объясняет то, почему в марте статистика фиксирует более низкий годовой рост цен на продукты.

Если говорить о будущем, отмечается, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует, что мировые цены на продовольственное сырье за 2017 должны подняться незначительно. Кроме того, ожидается, что в этом году урожай сельскохозяйственных продуктов будет лучше, чем в 2016 году. Это означает, что как внутренний, так и внешний риск того, что цены на продукты питания будут продолжать расти, не будет большим.

С другой стороны, не только цены на продукты, но еще и цены на услуги увеличивают инфляцию. Как и в 2016 году, в этом году цены на услуги растут под влиянием растущей зарплаты. С 2013 года зарплаты в Литве ежегодно увеличивались на 6%, а в последний квартал 2016 года, по сравнению с четвертым кварталом 2015 года, зарплаты выросли на 8,7%. Для восприимчивого к зарплате сектора услуг такая динамика рынка труда — причина поднять цены.

Кроме того, хотя электричество, газ и отопление все еще обходятся дешевле, чем год назад, эта тенденция должна измениться из-за поднявшихся цен на нефть.

Таким образом, текущая экономическая ситуация показывает, что общая годовая инфляция в краткосрочной перспективе уменьшаться не должна.

Инф. «ЛК»

Метки: N16 (1156) 20 апреля, Департамент статистики, инфляция, Цены