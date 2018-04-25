Информация ДГБ могла помешать Р. Шукису стать контролером сейма на второй срок

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Бывший контролер сейма Литвы Раймондас Шукис считает, что справка Департамента госбезопасности (ДГБ), в которой, на его взгляд, содержится не соответствующая действительности информация, могла помешать ему стать контролером на второй срок полномочий.

«Указанные в справке данные повлияли и на высшее должностное лицо государства в плане возможности вносить или не вносить кандидатуру. Он и высказал это мнение председателю комитета», — сказал BNS Р. Шукис.

Участковый суд Вильнюсе рассматривает иск Р. Шукиса к ДГБ с требованием признать приведенные в справке ДГБ данные не соответствующими действительности, унижающими честь и достоинство, а также их опровергнуть. Возмещения неимущественного ущерба истец не требует.

На заседании суда в качестве свидетеля опрошен председатель парламентского Комитета по правам человека Валериюс Симуликас. Он свидетельствовал о своем разговоре с председателем сейма о назначении парламентского контролера.

В. Симуликас сказал, что, по его убеждению, решение не назначать Р. Шукиса на второй срок было принято из-за справки ДГБ.

В представленной в прошлом году парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО) рассекреченной информации ДГБ утверждает, что в 2009 году, после освобождения от должности главы сейма Арунаса Валинскаса, представители концерна MG Baltic обсуждали Р. Шукиса как вероятного кандидата в спикеры сейма.

По словам Р. Шукиса, составлявшие информацию должностные лица исказили ее. Тогда главой парламента была избрана консерватор Ирена Дягутене, а он даже не претендовал на эту должность, партия не рассматривала возможность выдвижения его кандидатуры.

Кроме того, по данным госбезопасности, после создания Литовского либерального движения (ЛЛД) представители MG Baltic «согласовывали кандидатов ЛЛД на посты в сейме и правительстве». По версии ДГБ, с предпринимателями согласовывалось вероятное назначение Р. Шукиса министром.

Однако Р. Шукис подчеркивает, что никогда не был членом ЛЛД, а был членом конкурирующей партии — Союза либералов и центра.

На заседании участкового суда Вильнюса выяснилось, что ДГБ хотел остановить рассмотрение этого уголовного дела.

Суд еще в феврале получил просьбу ДГБ остановить дело, пока не будет рассмотрено другое дело Р. Шукиса в Вильнюсском окружном административном суде. В нем ответчиком тоже является ДГБ, другие ведомства.

Судья Вилия Бадарайте не удовлетворила эту просьбу.

Р. Шукис был министром внутренних дел и здравоохранения.

BNS