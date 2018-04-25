Информация для избирателя – короткий номер 1855

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Центральная избирательная комиссия приглашает использовать информационный телефонный номер – 1855. Информационная служба действует с 6 февраля 2019 года. Информационная линия открыта с 7:00 до 20:00 часов.

Короткий номер – 1855 позволяет звонить из всех сетей операторов Литвы. Стоимость звонка – согласно тарифам вашего плана.

По телефону – 1855 вы можете узнать:

указаны ли вы в списке избирателей;

в каком избирательном округе, участке вы можете проголосовать;

приспособлен ли избирательный участок для избирателей с ограниченными возможностями;

возможность досрочного голосования, если вы не находитесь в своем избирательном участке в день выборов;

как голосовать, если вы заболели и не сможете поехать в свой избирательный участок в день выборов;

как связаться с избирательной комиссией самоуправления или участковой избирательной комиссией, узнать адрес комиссии.

Услуга будет предоставлена ​​на литовском языке, но при необходимости можно будет найти нужную информацию на английском и русском языках.

Информация Центральной избирательной комиссии