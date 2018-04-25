Центральная избирательная комиссия приглашает использовать информационный телефонный номер – 1855. Информационная служба действует с 6 февраля 2019 года. Информационная линия открыта с 7:00 до 20:00 часов.
Короткий номер – 1855 позволяет звонить из всех сетей операторов Литвы. Стоимость звонка – согласно тарифам вашего плана.
По телефону – 1855 вы можете узнать:
указаны ли вы в списке избирателей;
в каком избирательном округе, участке вы можете проголосовать;
приспособлен ли избирательный участок для избирателей с ограниченными возможностями;
возможность досрочного голосования, если вы не находитесь в своем избирательном участке в день выборов;
как голосовать, если вы заболели и не сможете поехать в свой избирательный участок в день выборов;
как связаться с избирательной комиссией самоуправления или участковой избирательной комиссией, узнать адрес комиссии.
Услуга будет предоставлена на литовском языке, но при необходимости можно будет найти нужную информацию на английском и русском языках.
Информация Центральной избирательной комиссии
“Информация для избирателя – короткий номер 1855”
Нe дaй прoлeзть ЖИ-2e вo влacть! Выбирaй нaциoнaлиcтoв!!! авыкп