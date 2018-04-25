Информацию в СМИ хотят ограничить

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Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) инициировала поправки к Закону об информировании общества, а члены парламентского Комитета по культуре из правящего большинства и оппозиции зарегистрировали их от своего имени. Комиссия утверждает, что новые полномочия нужны ей с учетом вероятного вмешательства в процесс выборов.

Быстрое реагирование на угрозу нацбезопасности

В соответствии с поправками, поданными членами Комитета Сейма по культуре «аграриями» Рамунасом Карбаускисом и Стасисом Туменасом, консерватором Витаутасом Кярнагисом, социал-демократом Раминтой Поповене и представителем фракции «Порядок и справедливость» Оной Валюкявичюте, может быть запрещена публикация в СМИ информации, посредством которой, в частности, «может быть, например, искажена историческая память Литовской Республики, стимулироваться недоверие и неудовлетворение состоянием Литвы и ее институтов, демократическим строем, обороной страны, которая может иметь целью стремление к углублению национального и культурного размежевания, ослаблению национальной самобытности и гражданственности, ослаблению решимости граждан защищать свое государство или иным образом бороться против интересов национальной безопасности Литовской Республики, оказывать влияние на демократию, избирательные процессы, партийную систему страны».

ЛКРТВ предлагается разрешить останавливать показ телепрограмм, если распространяемая информация представляет угрозу национальной безопасности.

Закон об информировании общества предлагается дополнить положением о том, что ЛКРТВ может остановить показ телепрограммы на срок до 72 часов без решения суда, если имеет место стремление оказывать направленное против интересов национальной безопасности страны влияние на демократическую систему, выборные процессы, партийную систему.

«Поскольку у нас в этом году будут выборы и референдум, ЛКРТВ предлагает на это время иметь предохранитель, если кто-то попытается вмешаться в выборы и референдум, чтобы можно было быстро отреагировать и остановить такую информационную атаку», – сказал информационному агентству BNS инициировавший поправки глава ЛКРТВ Мантас Мартишюс.

Кроме того, зарегистрированными поправками предлагается перенести в литовское право европейскую директиву об услугах аудиовизуальных СМИ, которая предусматривает так называемую процедуру быстрого реагирования.

«В декабре прошлого года вступила в силу новая аудиовизуальная директива, на перенос которой в национальное право странам дается 18 месяцев. В этом положении директивы имеется так называемая процедура быстрого реагирования. Стремление Литвы заключается в том, что когда происходят информационные атаки, можно было максимально быстро реагировать в вопросе о национальной безопасности», – отметил М. Мартишюс.

Сейчас прекращение показа телепрограмм осуществляется на основании решения суда, а остановка программ зарегистрированных в Европе телеканалов возможна только в том случае, если ранее в течение года фиксировались нарушения. По словам М. Мартишюса, процедуры в обоих случаях слишком длительные, чтобы можно было оперативно реагировать на попытки повлиять на выборы.

Он подчеркнул, что поправки предназначены для быстрого реагирования на угрозу национальной безопасности и что формулировки взяты из утвержденной Сеймом стратегии.

По его словам, в Директиве ЕС говорится, что государства могут вводить санкции в отношении средств массовой информации, которые представляют угрозу общественной безопасности, включая национальную безопасность и оборону.

«Что такое национальная безопасность, мы не придумали сами. Мы взяли это из Стратегии национальной безопасности и перенесли», – сказал М. Мартишюс.

В то же время председатель парламентского Комитета по культуре и лидер правящей коалиции Рамунас Карбаускис подчеркнул: комитет не добавил ни слова к проекту поправки, предложенному ЛКРТВ.

«На сегодняшний день Литовская комиссия по радио и телевидению не имеет каких-либо инструментов для реагирования на это (распространение информации, вызывающей угрозу безопасности Литвы), если источник этой информации находится в Европейском союзе. (…) Это инструмент, который дает нам возможность защитить себя, возможность реагировать на угрозы, возникающие в ходе выборов, особенно от тех людей, от тех СМИ, которые находятся под влиянием враждебных нам государств», – заявил Р. Карбаускис.

Кроме того, поправки связаны с реализацией директивы Европейского союза.

«Если недружественная нам страна через какое-то зарегистрированное в ЕС средство информирования общественности распространит такую информацию, которая может нанести вред Литве, ее обществу и т. д., на это необходимо реагировать», – подчеркнул Р. Карбаускис.

Обеспокоенность экспертов СМИ

Эксперты СМИ обеспокоены стремлением группы парламентариев расширить перечень запрещенной к публикации информации, сообщил новостной портал delfi.lt.

Так, по словам Деймантаса Ястрамскиса, директора Института журналистики Вильнюсского университета, весь проект поправок к закону связан с обновленной Директивой об аудиовизуальных медиа, но в то же время меняются и другие вещи.

«Там есть такие вещи, как «недоверие к государству, его институтам», здесь же говорится об усугублении национально-культурного разрыва, но кто это будет определять? Ведь это субъективизм, интерпретации, которых в правовых актах не должно быть. Это является вмешательством в мнение людей, в мышление путем закона, и такое недопустимо в демократическом государстве. (…) Очень печально, но нет ничего нового в том, что это делается в попытке прикрыться директивой ЕС», – сказал Д. Ястрамскис.

Айсте Жилинскене, глава Ассоциации интернет-СМИ, утверждает, что предлагаемое расширение запретной информации защитит государственные учреждения от любой критики.

«Этот пункт вызывает очень большую обеспокоенность, потому что работой журналистов как раз является критика власти, работы учреждений для того, чтобы они были вынуждены подтянуться и исправить свои ошибки», – сказала она.

Президент: законопроект подлежит исправлению

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что вызвавшие у экспертов в области СМИ тревогу поправки о расширении перечня подлежащей запрету информации подлежат исправлению, сообщил новостной портал 15min.lt.

«Борьбу с дезинформацией, враждебной пропагандой и информационными атаками усиливать нужно. Это делается в масштабе всего Евросоюза», – говорится в ответе президентской пресс-службы.

«Однако предложение группы членов Сейма подлежит исправлению, потому что сильно выходит за рамки директивы ЕС и создает возможности ограничения свободы слова и преследований за критику», – говорит Д. Грибаускайте.

Однако председатель ЛКРТВ Мантас Мартишюс отметает угрозу свободы печати. По его словам, в проекте речь идет только об угрозах, связанных с национальной безопасностью, а не с критикой.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ