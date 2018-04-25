Инициатива в Великобритании: выход из UNESCO

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Министр по делам международного развития в правительстве Великобритании Пенни Мордонт сообщила членам кабинета, что выступает за выход из UNESCO – Агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Мордонт заявила, что UNESCO не отвечает критериям оказания финансовой помощи и предложила прекратить финансирование по окончании 2019 года. Ежегодный взнос Великобритании в бюджет организации составляет 11,1 миллиона фунтов.

Как пишет британская газета The Times, против этой инициативы выступают премьер-министр Тереза Мэй и министр экологии Майкл Гоув, а также министерство иностранных дел. Одна из причин – желание укрепить влияние Великобритании после выхода из Европейского союза.

Напомним, что в середине 80-х годов XX века Великобритания и США уже выходили из UNESCO, назвав организацию союзником СССР. Впоследствии оба государства вернулись, но в 2017 году США вышли из ее состава вновь – в связи с антиизраильской направленностью UNESCO.

NEWSru.co.il