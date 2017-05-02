Член правления Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) Симонас Гурявичюс инициировал петицию о новом порядке выборов председателя ЕОЛ. В петиции содержится требование оставить прежний порядок выборов.
Бывший многолетний директор ЕОЛ С. Гурявичюс подтвердил BNS, что и сам будет претендовать на пост председателя ЕОЛ.
В документе говорится, что за месяц до выборов главы общины был изменен их порядок и были ограничено влияние регионального еврейства.
На прежних выборах председателя ЕОЛ у входящих в ЕОЛ региональных подразделений было по одному голосу на сто членов общины, а у остальных входящих в общину юридических лиц – вообще по одному голосу.
Теперь по одному голосу будет и у региональных подразделений, и у других юридических лиц, входящих в ЕОЛ.
С. Гурявичюс сказал BNS, что порядок выборов председателя был изменен перед самым голосованием, предстоящим во второй половине мая.
Петиция, которую подписало около сотни евреев, содержит требование оставить в силе прежний порядок.
Председатель ЕОЛ Фаина Куклянски отрицала обвинения в том, что стремится сохранить пост. Она утверждала, что она вообще еще никому не сообщила, станет ли претендовать на второй срок полномочий.
“Я еше нигде не сообщала, буду ли участвовать в выборах”, – сказала BNS Ф. Куклянски.
По ее словам, совет ЕОЛ утверждает порядок голосования перед каждыми выборами председателя.
В ЕОЛ состоит около 4 тыс. человек.
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