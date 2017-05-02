Инициирована жалоба по поводу порядка выборов главы Еврейской общины Литвы

Член правления Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) Симонас Гурявичюс инициировал петицию о новом порядке выборов председателя ЕОЛ. В петиции содержится требование оставить прежний порядок выборов.

Бывший многолетний директор ЕОЛ С. Гурявичюс подтвердил BNS, что и сам будет претендовать на пост председателя ЕОЛ.

В документе говорится, что за месяц до выборов главы общины был изменен их порядок и были ограничено влияние регионального еврейства.

На прежних выборах председателя ЕОЛ у входящих в ЕОЛ региональных подразделений было по одному голосу на сто членов общины, а у остальных входящих в общину юридических лиц – вообще по одному голосу.

Теперь по одному голосу будет и у региональных подразделений, и у других юридических лиц, входящих в ЕОЛ.

С. Гурявичюс сказал BNS, что порядок выборов председателя был изменен перед самым голосованием, предстоящим во второй половине мая.

Петиция, которую подписало около сотни евреев, содержит требование оставить в силе прежний порядок.

Председатель ЕОЛ Фаина Куклянски отрицала обвинения в том, что стремится сохранить пост. Она утверждала, что она вообще еще никому не сообщила, станет ли претендовать на второй срок полномочий.

“Я еше нигде не сообщала, буду ли участвовать в выборах”, – сказала BNS Ф. Куклянски.

По ее словам, совет ЕОЛ утверждает порядок голосования перед каждыми выборами председателя.

В ЕОЛ состоит около 4 тыс. человек.

BNS

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