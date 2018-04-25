Иностранцы пользуются пробелами в законодательстве для получения видов на жительство в Литве

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После того, как Департамент миграции (ДМ) ужесточил порядок выдачи видов на жительство в Литве, действующие в стране посредники помогают гражданам третьих стран обойти требования, отчуждая иностранцам акции компаний.

Отдел расследования Литовского радио и ТВ связался с компаниями, предоставляющими услуги в сфере миграции, и выяснил, что вид на жительство в Литве могут получить иностранцы, которые склонны заплатить большие суммы — им нужно просто купить акции у действующих компаний и платить каждый год фиксированную сумму за то, что они являются акционерами.

Когда в одной из таких компаний журналисты поинтересовались видом на жительство для гражданина Беларуси, им сказали, что по таким вопросам нужно консультироваться конфиденциально, а цена встречи составляет 40 евро. Цена помощи в получении вида на жительство начинается с 300 евро.

ДМ называет эту ситуацию «серой зоной», однако глава департамента Эвелина Гудзинскайте признает, что учреждение или продажа предприятия не запрещены, а значит, такая деятельность является законной.

«Эти посредники — возможно, они получают прибыль, но они не знают, каким людям они помогают приехать в Литву, просто хотят ли они работать против своего государства или сотрудничать», — рассуждала Э. Гудзинскайте.

По данным ДМ, таких предпринимателей третьих стран в период с 2014 до 2016 года в Литве появилось более 6 тысяч, в этом году таких лиц, которые получили вид на жительство в Литве, стало меньше наполовину.

Больше всего видов на жительство выдано гражданам России, Украины, Беларуси, Ирана, Азербайджана, Армении, Китая, Пакистана и Казахстана.

BNS