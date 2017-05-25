Институт международных отношений ВУ предупредил студентов о посещении мероприятий разведчиком РФ

В четверг Институт международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ИМОПН ВУ) распространил предупреждение о том, что на мероприятиях института замечен офицер российской разведки, который упоминается в отчете о возможных угрозах, опубликованном литовскими ведомствами.

“Поэтому мы призываем все сообщество ИМПОН ВУ критически оценивать личные просьбы делиться информацией. Простой, на первый взгляд не вызывающий подозрений случайный контакт может означать усилия российского разведчика как можно скорее больше узнать о вас, ваших взглядах, слабостях. Он может интересоваться письменными или выпускными работами студентов, просить делиться материалами и тому подобное. Будем бдительными, будем охранять себя и государство”, – говорится на сайте института в социальной сети Facebook.

К сообщению прикладываются фотографии мужчины, зафиксированного на мероприятиях института – это, по информации ИМПОН ВУ, лицо, фотографии которого публиковали и литовские разведывательные ведомства в отчете потенциальных угроз нацбезопасности. В отчете под его фотографией указывается, что “офицеры российской разведки, представляющиеся российскими дипломатами, участвуют в научных конференциях и прочих официальных мероприятиях, в ходе которых пытаются завязать знакомства и собирают информацию”.

BNS

Метки: ИМОПН ВУ, Институт международных отношений, Литва