Inter RAO Lietuva намерена выплатить 7,1 млн. евро дивидендов

Контролируемый российским энергетическим гигантом “Интер РАО” поставщик электроэнергии в Литве – Inter RAO Lietuva, заработавший 7,18 млн. евро чистой прибыли по данным аудита, планирует почти всю эту прибыль он направить на дивиденды.

Акционеры компании должны принять решение по этому вопросу 27 апреля, сообщила Inter RAO Lietuva через Варшавскую фондовую биржу.

В целом акционерам было предложено распределить 7,197 млн. евро прибыли. В прошлом году Inter RAO Lietuva выплатила 10,2 млн. евро дивидендов.

По данным аудита, читая прибыль Inter RAO Lietuva, по сравнению с 2016 годом, сократилась на 29,4% до 7,181 млн. евро, а доходы выросли на 2,1% до 141,787 млн. евро.

Контролируемое российским “Интер РАО” предприятие RAO Nordic владеет 51% акций Inter RAO Lietuva, литовская инвесткомпания Scaent Baltic – 29% акций. Еще 20% акций компании находятся в свободном обращении на Варшавской бирже.

BNS

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