Inter RAO Lietuva получила у акционеров кредит на сумму 8,2 млн. евро

Контролируемый российским энергетическим гигантом “Интер РАО” поставщик электроэнергии Inter RAO Lietuva получило у своих главных акционеров кредит в размере 8,16 млн. евро.

Компания сообщила через Варшавскую биржу, что получила у зарегистрированного в Финляндии предприятия RAO Nordic, которому принадлежит 51% акций Inter RAO Lietuva, заем на сумму 5,202 млн. евро, а у литовской компании Scaent Baltic (29% акций) – 2,958 млн. евро. На полученные средства Inter RAO Lietuva намерена финансировать оборотный капитал.

Полученные кредиты составляют дивиденды, которые предприятие Inter RAO Lietuva должно было выплатить своим акционерам. В конце апреля акционеры Inter RAO Lietuva решили выплатить 10,2 млн. евро дивидендов.

Оба кредита предоставлены под 1,3% годовых, предприятию Inter RAO Lietuva нужно вернуть займы до конца марта 2018 года.

Чистая прибыль Inter RAO Lietuva после аудита в прошлом году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 36,9% до 10,177 млн. евро, доходы – на 11,8% до 138,932 млн. евро. Чистая прибыль всей группы в прошлом году уменьшилась наполовину до 9,256 млн. евро, доходы – на 4,2% до 178,88 млн. евро.

Контролируемому российской “Интер РАО” предприятию RAO Nordic принадлежит 51% акций Inter RAO Lietuva, литовской инвесткомпании Scaent Baltic – 29%. Еще 20% акций находится в свободном обращении на Варшавской бирже.

BNS

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