Inter RAO Lietuva собирается выплатить 10,2 млн. евро дивидендов

Контролируемый российским энергетическим гигантом “Интер РАО” поставщик электроэнергии Inter RAO Lietuva, в прошлом году получивший 10,175 млн. евро чистой прибыли после аудита, почти всю ее намерен выплатить в виде дивидендов.

Акционеры компании должны принять соответствующее решение 28 апреля на собрании акционеров, сообщило предприятие Inter RAO Lietuva через Варшавскую биржу.

Акционерам предприятия будет предложено распределить в общей сложности 10,217 млн. евро прибыли, из которых 41,2 тыс. евро – это ранее накопленная прибыль, а 10,175 млн. евро – это прибыль, полученная в 2016 году. На дивиденды предлагается выделить 10,2 млн. евро или по 51 цент за акцию, а на следующий год предлагается перевести 16,5 тыс. евро нераспределенной прибыли.

В прошлом году Inter RAO Lietuva выплатило 16,1 млн. евро дивидендов или по 80,5 цента за акцию.

Чистая прибыль Inter RAO Lietuva в прошлом году по сравнению с 2015 годом сократилась на 36,9% до 10,177 млн. евро, выручка – на 11,8% до 138,932 млн. евро.

Контролируемому российским “Интер РАО” предприятию RAO Nordic принадлежит 51% акций Inter RAO Lietuva, литовской инвестиционной компании Scaent Baltic – 29%. Еще 20% акций находятся в свободном обращении на Варшавской бирже.

BNS

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