Интрига перед выборами в Европарламент: будут ли общаться Юнкер и Орбан?

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Члены крупнейшей фракции Европарламента «Европейская народная партия» выступили с призывом исключить из неё венгерскую партию ФИДЕС. В ответ премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что его партия в ответ войдет в коалицию с популистами и националистами.

«У нас с господином Орбаном нет ничего общего. Почему он должен оставаться в моей партии, сидеть за нашим семейным столом, если он отвергает всё то, что выступаю я. По-моему, ему нет места в Европейской народной партии». Как сообщает АЗЕРТАДЖ, именно так нелестно о венгерском премьере отозвался Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Штутгарте. По его мнению, венгерские консерваторы не разделяют ценностей христианских-демократов.

С критикой главы Еврокомиссии выступил в соцсетях евродепутат от ФИДЕС Тамаш Дойч. «Юнкер терпит фиаско, за время его президентства в ЕС прибыли миллионы нелегальных мигрантов, а британцы из него уходят. ФИДЕС продолжает придерживаться исходных принципов Народной партии и европейских ценностей», сказал он.

Предвыборная кампания накаляется. Европейским правоцентристам не терпится увидеть, будут Юнкер и Орбан общаться, как приятели.